Von Sören S. Sgries

Heidelberg/München. Die Aufregung in Bayern ist enorm: Über 30.000 Menschen gingen an Himmelfahrt in München auf die Straße, um gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz zu demonstrieren. Geplant ist, dass das Gesetz am Dienstag im bayerischen Landtag beschlossen wird. Doch worum geht es genau? Und: Hat Baden-Württemberg seiner Polizei nicht schon längst die gleichen Befugnisse eingeräumt? Hintergründe zur Debatte.

Warum wird das bayerische Polizeiaufgabengesetz reformiert? Darauf hat das bayerische Innenministerium eine eindeutige Antwort: "Weil es keinen Sinn macht, die Polizei Schwerkriminellen und Terroristen hinterherhinken zu lassen." Die Polizei brauche "moderne Instrumente auf der Höhe der Zeit". Hinzu kommen notwendige Anpassungen im Sinne des europäischen Datenschutzes sowie aktueller Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Die "drohende Gefahr": Größter Aufreger in der derzeitigen Debatte ist der Begriff der "drohenden Gefahr". Früher durften Polizisten erst einschreiten, wenn eine "konkrete" Gefahr bestand - also beispielsweise Anschlagspläne ein Ziel, einen Zeitplan hatten, sie also schon recht weit fortgeschritten waren. Jetzt, mit einer neuen Gefahrendefinition, wird die Eingriffsschwelle deutlich gesenkt. Der Begriff steht übrigens schon seit fast einem Jahr im Gesetz. Schon damals gab es Protest. Jetzt sollen auf dieser Grundlage die Befugnisse der Sicherheitsbehörden allerdings noch weiter ausgeweitet werden. Kritiker monieren, dass dadurch auf einen vagen Verdacht hin in Grundrechte eingegriffen werden kann.

Präventivhaft: Bereits im vergangenen Juli wurde eine erweiterte "Präventivhaft" für Gefährder beschlossen. Als Grundlage ausreichend: drohende Gefahr. Verdächtige können ohne Anklage (aber ein Richter muss entscheiden) bis zu drei Monate hinter Gitter wandern. Eine weitere Verlängerung um jeweils drei Monate ist theoretisch endlos möglich - auch hier entscheidet ein Richter. Kritiker sprechen daher von "Unendlichkeitshaft" bzw. von einem Gesetz, das "eine Art Guantanamo in Bayern ermöglicht".

DNA-Auswertung: Neu in Bayern ist die geplante Ausweitung der DNA-Analyse. Bisher darf ein DNA-Abgleich nur mit einem konkret Tatverdächtigen erfolgen. Künftig, so formuliert es das Innenministerium, sollen DNA-Spuren auch "bei Verdacht bevorstehender schwerer Straftaten zu Fahndungszwecken ausgewertet werden". Dann könnten Phantombilder erstellt und spezifisch nach Geschlecht, Augen-, Haut- und Haarfarbe oder biogeografischer Herkunft gefahndet werden. Kritiker sehen hierin einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung und in den absolut geschützten Kernbereich der Persönlichkeit.

Technische Aufrüstung: Datenschutzrechtliche Bedenken gibt es beim breiten Themenfeld "Videoüberwachung". So sollen Polizisten mit sogenannten "Bodycams" ausgestattet werden. "Im Einsatz dienen die Kameras einerseits dem Schutz der Polizeibeamten, andererseits aber auch dem Opferschutz, da sie oftmals die Aggressivität senken", heißt es dazu vom Ministerium. Auch in anderen Ländern - darunter Baden-Württemberg - sei das ermöglicht worden. Besonderer Aufreger: Auch in Privatwohnungen sollen Polizeibeamte filmen dürfen.

Geplant ist außerdem eine "intelligente" Videoüberwachung des öffentlichen Raums. Immerhin: Aufgrund des Protests wurde die Möglichkeit zur automatisierten Gesichtserkennung wieder gestrichen. Außerdem will die Polizei künftig unbewaffnete Drohnen einsetzen - um Vermisste zu suchen, betont das Innenministerium. Auch zur Datenerhebung und Überwachung, sagen Kritiker. Ebenso umstritten sind eine Vielzahl weiterer "technischer" Befugnisse, die die Polizei bekommen soll, etwa der Zugriff auf Cloud-Speicher.

Der Vergleich mit Baden-Württemberg: In Bayern stehen die Grünen mit an vorderster Front, wenn es um Demonstrationen gegen das Polizeiaufgabengesetz geht. Und im Nachbarland? Haben die Grünen in Baden-Württemberg nicht erst im November 2017 einem Polizeigesetz zugestimmt, das Innenminister Thomas Strobl (CDU) als eines der besten, der effektivsten der Republik gelobt hatte?

"In Bayern würde ich auch gegen das Polizeiaufgabengesetz demonstrieren", sagt Grünen-Innenexperte Uli Sckerl. Dem CSU-Entwurf wirft er "gewollte Pauschalität" vor. "In Bayern können schwerwiegende Maßnahmen wie Telefonüberwachungen wegen der Unbestimmtheit des Gefahrenbegriffs viele Bürger treffen. Das ist in Baden-Württemberg nicht möglich", sagt Sckerl.

Für den Grünen wichtig: "Wir haben strikt darauf geachtet, dass polizeiliche Maßnahmen, die in Grundrechte eingreifen, nur gegen terroristische Gefährder zur Anwendung kommen können", so Sckerl. "Es muss immer eine konkrete Gefahr gegen Personen oder wichtige Rechtsgüter vorliegen."

Der Gefährder-Begriff in Baden-Württemberg sei deutlich enger gefasst als in Bayern - und zudem auf Terrorismus beschränkt. Ein gänzlich anderer Ansatz als die allgemein formulierte "drohende Gefahr", so Sckerl.

Präventive DNA-Nutzung? "Gänzlich ausgeschlossen." Gefährderhaft? "Generell nicht möglich." Polizeilichen Gewahrsam gebe es nur bei einer konkreten Gefahr. Bodycams in Privatwohnungen? "Nicht erlaubt." Und intelligente Videotechnik - wie sie in Mannheim getestet wird - dürfe nur hinsichtlich Verhaltens ausgewertet werden, dass auf eine Gefahr hindeute. Personenerkennung werde nicht durchgeführt.