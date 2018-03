Stuttgart. (dpa/lsw) Ein aus dem Südwesten stammender früherer Neonazi hat bestritten, indirekt an der Waffenbeschaffung für den rechtsterroristischen NSU beteiligt gewesen zu sein. Der Zeuge Jug P. zeigte sich bei seiner Befragung im NSU-Untersuchungsausschuss am Montag im Landtag in Stuttgart äußerst schmallippig und gab an, dass er bedroht werde - angeblich von staatlichen Stellen. «Man hat mir im Wald mehrfach aufgelauert.» Der Ausschuss schenkte ihm allerdings wenig Glauben. FDP-Obmann Nico Weinmann sagte: «Sie bauen hier ein Szenario auf, um ihr Erinnerungsvermögen zu schonen.»

Der Zeuge räumte ein, einst drei Waffen besorgt zu haben - für den damaligen Anführer der Neonaziszene in Rudolstadt (Thüringen), Sven-Kai R., der am Montag ebenfalls im NSU-Ausschuss befragt werden sollte. Sven-Kai R. meldete sich aber - wie schon vor zwei Wochen - krank. Jug P. sagte, es habe geheißen, die Waffen seien für einen Sammler bestimmt gewesen. Dabei habe es sich nicht um Waffen vom Typ Ceska gehandelt, da er keinen «Ostschrott» habe kaufen sollen. Eine Mordwaffe des NSU, eine Pistole vom Typ Ceska 83, soll in der Schweiz besorgt worden sein. Jug P. bestritt aber auch, dass die drei Waffen, um die es bei ihm gegangen sei, aus der Schweiz stammten.

Der Untersuchungsausschuss geht der Frage nach, welche Verbindungen des NSU zu Baden-Württemberg bestanden. Dem rechtsterroristischen «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) werden von 2000 bis 2007 zehn Morde zugerechnet - an Kleinunternehmern ausländischer Herkunft und an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn.