Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Mannheim. Der Mannheimer Abgeordnete Boris Weirauch (41) ist Obmann der SPD im NSU-Untersuchungsausschuss.

Herr Weirauch, Sie haben sich dafür eingesetzt, dass der Mannheimer NPD-Stadtrat Christian Hehl im NSU-Untersuchungsausschuss befragt wurde. Was für Auskünfte hatten Sie sich erhofft?

Unsere Recherchen hatten ergeben, dass Hehl 1997 gemeinsam mit Beate Zschäpe und Uwe Mundlos auf einer Demonstration in Worms gewesen sein soll. Das bestätigen entsprechende Fotos. Wir wollten wissen, inwieweit einer der bekanntesten Rechtsextremisten aus der damaligen Zeit, Christian Hehl, tiefergehende Kontakte zum Terrortrio hatte.

Sie haben Herrn Hehl am Montag befragt. Mit welchen Erkenntnissen?

Er hat gesagt, er habe die drei nicht gekannt. Das Trio sei zwar auf der Demonstration in Worms gewesen. Er habe aber keinen Kontakt zu ihnen gehabt und ihm sei vor dem Aufliegen des Trios im Jahr 2011 auch nicht bekannt gewesen, dass es ein solches Trio überhaupt gibt.

Das glauben Sie ihm?

Es fällt mir schwer, zu glauben, dass jemand, der bundesweit so gut vernetzt war in der rechtsextremen Szene, der auf hunderten Konzerten und Treffen war, zu keinem Zeitpunkt erfahren haben will, dass es den NSU gibt. Wir haben ihn fast zwei Stunden intensiv vernommen. Seine Antworten konnten unseren Verdacht zunächst jedoch nicht erhärten. Was aber neu war: Hehl hat in der Befragung behauptet, dass auch Uwe Böhnhardt bei der Demonstration dabei gewesen sei. Er hat gesagt, er habe ihn später auf einem Foto unter Demonstranten gesehen. Dieser Umstand war aus den zur Verfügung stehenden Akten bisher nicht bekannt.

Zugegeben wurde der Kontakt zu Ralf Wohlleben, dem mutmaßlichen Beschaffer von Waffen für das Terrortrio. Was gibt es dazu für Erkenntnisse?

Uns war diese Verbindung vorher bewusst. Ralf Wohlleben war mindestens technischer Administrator für das rechtsextreme "Aktionsbüro Rhein-Neckar", wenn nicht gar auch inhaltlich in die Arbeit eingebunden. Dadurch bestanden natürlich Kontakte zu Hehl, der damals eine der tragenden Figuren in der Szene war.

Momentan drängt sich der Eindruck auf, dass Sie als Ermittler gegenüber unwilligen Zeugen recht machtlos seien. Haben Sie überhaupt eine Chance, die Schweigemauer zu durchdringen?

Es geht um die parlamentarische Untersuchung schwerster Straftaten. Das NSU-Terrortrio hat mindestens zehn Menschen ermordet. Da kommt es vor, dass wir die Zeugen auch einmal ein bisschen härter anfassen und an ihre Wahrheitspflicht erinnern. Wenn ein Zeuge nicht die Wahrheit sagt bzw. ohne Zeugnisverweigerungsrecht die Aussage verweigert, steht dem Ausschuss ein Instrumentarium zur Verfügung, welches sich an der Strafprozessordnung orientiert. Wir können Zeugen beispielsweise zwangsweise vorführen lassen oder Ordnungsstrafen verhängen. Klar muss auch sein: Sagt ein Zeuge nachweislich die Unwahrheit, macht er sich wegen uneidlicher Falschaussage strafbar. Das kann eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen.