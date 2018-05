Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Kontrollen an der Pforte, Polizisten im Parlament, genervte Abgeordnete - dazu ein halbes Dutzend Zeugen, überwiegend unwillig: Gestern tagte wieder der NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart. Seit fast zwei Jahren ermittelt das Gremium. Voraussichtlich steht nur noch eine öffentliche Sitzung an, bevor sich die Abgeordneten zurückziehen, um einen Abschlussbericht zu schreiben. Dabei konnte man gestern wieder den Eindruck gewinnen, die Ermittler könnten noch ewig im Nazi-Sumpf wühlen, ohne dass man den Grund sieht.

9.45 Uhr, Auftritt Zeuge 1: Steffen Hammer aus Bietigheim, dunkler Anzug, weißes Hemd, braungebrannt. Hammer ist Rechtsanwalt und -rocker, er weiß viel über die Neonazi-Szene. Er war Sänger von "Noie Werte", über die schon 1992 das Innenministerium feststellte: "Die Skinhead-Band wird als die in Baden-Württemberg bedeutendste rechtsextremistische Gruppe eingeschätzt." "Noie Werte", 2010 aufgelöst, hatte und hat bundesweit Fans, darunter Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Zwei Stücke untermalen eine frühe Version des NSU-Bekennervideos. "Mein Rechtsanwalt gibt für mich eine Erklärung ab", sagt der 47-Jährige. Viel mehr sagt er nicht, und auch das hat wieder mit Zschäpe zu tun.

Hammer ist auch Strafverteidiger und vertrat, als Ersatzmann einer Kollegin, im Münchner NSU-Prozess für einige Minuten den dort angeklagten Ralf Wohlleben. Hammer hat deshalb nun ein Zeugnisverweigerungsrecht, und darauf beruft er sich bei jeder einzelnen Frage. Der Ausschuss vertritt dagegen die Ansicht, dieses Recht gelte nicht umfassend. Hammers Anwalt widerspricht, liefert sich Wortgefechte mit dem Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler (SPD). Die AfD-Abgeordnete Christina Baum versichert dem Zeugen als erstes: "Wir waren dagegen, dass Sie hier aussagen müssen." Hammer sagt sowieso nichts.

Weiter geht es mit einer regelrechten Typenschau von NSU-Zeugen. Zunächst stapft ein Maurer aus Thüringen in den Plenarsaal. Der Ex-NPDler berichtet einiges über alte Skinhead-Kumpels, einen Waffenhändler und wie er zum Rockerclub Bandidos gewechselt sei. Es folgt ein 48-jähriger Kraftfahrer aus dem Stuttgarter Umland, laut einem früheren Zeugen ein Waffenlieferant. Ein bisschen stolz räumt er ein, er habe eine Flak (Flugabwehrkanone) besessen. Inzwischen habe er aber vieles verkauft.

Anschließend ein bunt schillernder Auftritt: Peter "Pete" L., ein gut gekleideter älterer Herr mit Schnurrbart, ehemals ziviler Mitarbeiter der US-Army, offenbar eine Art Geheimagent. Von ihm stammt wohl der Bericht, FBI-Leute seien beim Heilbronner Polizistenmord am Tatort gewesen. Das revidiert er nun, plaudert aber gern über seine Zeit als Spion. Wie viel davon Tatsachen sind, wie viel Aufschneiderei, bleibt unklar.

Als schließlich Ricarda Lang kommt, gähnen die ersten. Dabei erwartet man viel von der Rechtsanwältin aus München. Sie wandte sich einst an den Ausschuss und sagte, sie habe von einer brisanten Geschichte erfahren. Ein Islamist sei am Tatort in Heilbronn gewesen. Woher sie das habe, wollte sie aber nicht sagen, deshalb folgte ein Rechtsstreit über zwei Instanzen, schließlich sollte Lang 1000 Euro Ordnungsgeld zahlen, weil ihr kein Zeugnisverweigerungsrecht zustehe. Nun also soll sie die Quelle nennen. Sie tut es nicht.

Am Ende sind alle sichtlich müde, und viel deutlicher sieht keiner. Ob der Zeitplan hält, ist unklar.