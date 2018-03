Tino Brandt (vorne) sagte am Montag als Zeuge vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart aus. Foto: dpa

Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Vor dem Landtag herrscht am Montagmorgen Stau. Eine Menschenschlange steht am Besuchereingang, Wachleute mustern die mit Ausrüstung beladenen Kameraleute, Reporter fummeln Presseausweise aus Geldbörsen, Polizisten tasten in der Zugangsschleuse Zuschauer ab. Es sind mehr Interessierte als sonst zur Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses gekommen, auch viel mehr Polizisten. Ein prominenter Zeuge ist geladen: der Neonazi und mutmaßliche NSU-Helfer Tino Brandt, der in Thüringen eine Haftstrafe wegen Kindesmissbrauchs absitzt.

Den Polizeieinsatz aber hat offenbar ein anderer Zeuge ausgelöst: Sven R., ebenfalls Rechtsextremist aus Thüringen und dem NSU-Umfeld, gilt als militanter Skinhead und Waffennarr. Laut Brandt "ein Mann fürs Grobe".

Wie nach und nach bekannt wird, gab es im Zusammenhang mit R. einen "Sicherheitsvorfall". Nach Angaben der "Stuttgarter Zeitung" war auf dem Briefkasten des Zeugen die Patrone einer Schusswaffe gefunden worden. Außerdem, berichtet der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler (SPD), habe es ein Bedrohungsschreiben gegen den Untersuchungsausschuss, beziehungsweise ihn selbst, gegeben.

Sven R. meldete sich für den gestrigen Montag krank. Also befragen die Abgeordneten erst einen baden-württembergischen Verfassungsschützer und dann Brandt. Der 43-Jährige wird in Fußketten in den Plenarsaal geführt. Ein schwerer Mann mit teigigem Kindergesicht, Mehrfachkinn und kleinen Augen hinter einer randlosen Brille. Brandt trägt einen spöttischen Zug im Gesicht, eloquent und schlagfertig pariert er drei Stunden lang jede Frage.

In den 1990er Jahren wirkte Brandt als umtriebiger Neonazi-Führungskader, baute den "Thüringer Heimatschutz" auf, die Keimzelle des NSU, und ging zugleich einer einträglichen Tätigkeit als V-Mann des Verfassungsschutzes nach. Seit das 2001 bekannt wurde, ist er in der Szene eine Persona non grata.

In seiner Aussage entwirft er das Panorama eines Lebens als rechtsextremer Vollzeit-Aktivist im Nach-Wende-Thüringen: Werktags habe er in einem rechten Verlag gearbeitet, am Wochenende die Neonazi-Szene mit aufgebaut. "Ich war jedes Wochenende unterwegs, auf Demos, Schulungen, Treffen." Er habe Konzerte veranstaltet, bundesweite Netzwerke geknüpft. Den Ausschuss interessieren Kontakte in den Südwesten. Die allerdings waren laut Brandt spärlich. "Ba-Wü hat keinen interessiert", sagt Brandt. Bayern, Berlin und Hamburg seien wichtiger gewesen. Er räumt aber ein, 1997 bei einer NPD-Kundgebung in Stuttgart gewesen zu sein, Wochen, bevor das NSU-Kerntrio in den Untergrund ging.

Brandt hatte noch Jahre später über Mittelsmänner Kontakt mit ihnen, besorgte auch Geld. "Bestimmt ein paar Tausender" habe er allein aus Spitzel-Lohn vom Thüringer Verfassungsschutz an Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe weitergereicht - mit Wissen des Inlandsgeheimdienstes. Der Verfassungsschutz sei Hauptabnehmer des vom Trio gefertigten Spiels "Pogromly" gewesen. "Einen ganzen Stapel" davon habe sein Kontaktmann ihm abgekauft, jedes für 100 Mark. Darüber hinaus habe er wöchentlich Geld für Informationen bekommen, insgesamt wohl rund 200.000 Mark, die er in seine "politische Arbeit" steckte. Das Landesamt habe ihm auch direkt Geld für das Trio gezahlt. Es sei bekannt gewesen, dass er dieses an die drei weitergab und Kontakt hielt.

Erschreckend finden das nach der Sitzung Abgeordnete aller Fraktionen. Aber wirklich neu ist das alles nicht. Zu zwei weiteren Baden-Württemberg-Spuren - einem Gespräch über das Untergrund-Trio, an dem eine hiesige rechtsextreme Aktivistin teilgenommen haben soll und einem Haus nahe Heilbronn, das Brandt als Strohmann kaufte - findet der Ausschuss bei dieser Sitzung nichts heraus.