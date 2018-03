"Die Versorgung in den ersten zwei bis fünf Minuten vor Ort muss stimmen, in denen noch kein Notarzt da ist", weist Staatssekretär Martin Jäger auf die Bedeutung der Erstversorgung hin. Foto: Stefan Sauer

Stuttgart. Kommt Rettung schnell genug überall hin, wo sie gebraucht wird? Wenn ja, warum braucht das Notfallwesen dann eine Reform? Martin Jäger (53) ist Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration. Im Interview sieht er vereinzelt Verbesserungsbedarf - lobt aber grundsätzlich die Notfallversorgung.

Herr Staatssekretär, wenn man Teile der Opposition und manche Medienberichte hört, könnte man glauben, der Notdienst komme ständig zu spät. Wie ist es bestellt um das Rettungswesen?

Die Menschen hier in Baden-Württemberg haben eine erstklassige rettungsdienstliche Versorgung. Die Notfallversorgung funktioniert bei uns sehr gut. Aber wir müssen uns mit Dingen auseinandersetzen, die sich vor allem im Umfeld abspielen, und dafür sorgen, dass der Rettungsdienst auch in Zukunft so schlagkräftig bleibt. Da haben wir Verbesserungsbedarf.

Der Streit um Ankunftszeiten der Helfer nimmt breiten Raum ein.

Das liegt einfach daran, dass sich politische Debatten gern an einzelnen Aspekten aufhängen. Die Hilfsfrist ist vor allem eine Planungsgröße, die hilft, Rettungswachen sachgerecht und fair übers Land zu verteilen. Wir halten uns an die Hilfsfristen, aber wer über den Rettungsdienst redet, muss wissen, dass mit der Hilfsfrist allein die Qualität eines Rettungsdienstsystems nicht beschrieben ist. Da gehört sehr viel mehr dazu.

Nämlich?

Die Versorgung in den ersten zwei bis fünf Minuten vor Ort muss stimmen, in denen noch kein Notarzt da ist. Es ist auch nicht nur von Bedeutung, schnell beim Patienten zu sein. Es ist auch sehr wichtig, vor Ort dann das Richtige zu tun und ihn vor allem in die richtige Klinik zu bringen, nicht nur in die nächste.

Sie sprachen von Veränderungen im Umfeld. Welche meinen Sie?

Die Menschen wählen heutzutage sehr viel schneller die 112 als früher. In einer Welt, wo man sich die Pizza und das Buch an die Wohnungstür bestellt, bestellt man sich offensichtlich heutzutage auch gern einfach den Arzt nach Hause, und wenn es der Notarzt ist. Es geht da aber natürlich auch um die Krankenhaus- und Ärztelandschaft. Wenn Krankenhäuser geschlossen werden oder es schwieriger ist, Arzttermine zu bekommen, dann ist es für viele eine Verlockung, diese Wege abzukürzen per Notruf. Und dann gibt es Themen im Umfeld des Rettungsdienstes, die an Bedeutung gewonnen haben, zum Beispiel den Krankentransport. Es muss uns gelingen, die Notfallrettung und den Krankentransport besser voneinander zu trennen. Der Krankentransport ist eine Aufgabe, die nach eigenen Regeln und auch mit eigenen Fahrzeugen erledigt werden muss.

Zuletzt wurde das Rettungsdienstgesetz 2015 geändert. Was ist seither geschehen?

Wir haben mit der Stabsstelle Qualitätssicherung, der SQR, ein Instrument geschaffen, dass es uns erlaubt, Schwachstellen zu erkennen. Wir werden noch in diesem Jahr vier Ärztliche Leiter bei den Regierungspräsidien einsetzen,um den Einfluss des Innenministeriums bei der Standardisierung sicherzustellen. Aber vor allem geht es uns jetzt darum, dass wir die Leitstellenstruktur im Land so aufstellen, dass sie wirklich Bestand hat in der Zukunft. Dieser Prozess läuft.

Was bedeutet das?

Wir brauchen eine landeseinheitlich gestaltete und bereichsübergreifend funktionierende Leitstellenstruktur. Wir müssen die Leitstellen technisch so ausstatten, dass sie jederzeit anschlussfähig zu einander sind und auch über die Bereichsgrenzen hinaus Einsatzmöglichkeiten haben. Dafür werden wir seitens des Landes entsprechende Vorgaben machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende in ein Leitstellengesetz mündet.

Gibt es unterhalb dieser Ebene Pläne?

Das ist das zentrale Element. Daneben werden wir uns den Bereich der Luftrettung anschauen. Wir haben ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben, das uns aufzeigen soll, wo hier die Verbesserungsmöglichkeiten liegen. Daneben ist dann die Organisation des Krankentransportes ein sehr wichtiges Thema.

Es geht da auch um Geld. Kritiker werfen der größten Krankenkasse im Land vor, eine Einigung zu blockieren.

Das kann ich so nicht bestätigen. Die Gespräche dazu laufen, ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende eine gemeinsame Lösung finden.

Im Rettungswesen herrscht Personalmangel, beklagt werden mangelnde Ausbildungsplätze, unattraktive Löhne.

Wir haben einen riesigen Schritt nach vorne getan durch das neue Berufsbild des Notfallsanitäters. Weil die Ausbildung länger dauert, ist uns ein Jahrgang verloren gegangen. Aber wir haben trotz einer schwierigen Konkurrenzlage interessierte und qualifizierte Bewerber.