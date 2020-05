Stuttgart. (axh/sös) Baden-Württemberg will die Notbetreuung für Kinder an Schulen auch in den Pfingstferien anbieten. Das teilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitag in Stuttgart mit. Sie sei sich sehr bewusst, was die Schulleiter und die Lehrkräfte in den zurückliegenden Wochen alles geleistet hätten. Gemeinsam hätten sie die Notbetreuung an den Schulen auf die Beine gestellt, eine reibungslose Wiederaufnahme des Unterrichts und die Durchführung der Abschlussprüfungen ermöglicht. "Dafür bin ich allen sehr dankbar", so Eisenmann. "Trotz dieser enormen Belastung haben wir die Schulen gebeten, ähnlich wie bereits in den Osterferien, auch in den Pfingstferien eine Notbetreuung zu organisieren, sofern hierfür ein Bedarf besteht."

Wie breit dieses Angebot tatsächlich verfügbar sein wird, lässt sich nicht abschätzen – das Ministerium überlässt es nämlich den Schulen vor Ort, zu entscheiden, ob und wie sie ein Betreuungsangebot anbieten können. "Die Schulleitungen entscheiden in eigenem Ermessen, ob eine Notbetreuung und wenn ja, in welchem Umfang angeboten wird – je nach Platzangebot und zur Verfügung stehendem Personal", heißt es aus dem Kultusministerium. Einen Rechtsanspruch auf Notbetreuung in der Ferienzeit gebe es nicht. Der Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer erfolge "ausschließlich auf freiwilliger Basis".

Vorab hatten Lehrervertreter davor gewarnt, Lehrkräfte auch in den Pfingstferien zur Betreuung heranzuziehen. In einem Schreiben hatte Alfred König, Vorsitzender des Hauptpersonalrats der Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, geschrieben: "Sie als Schulleitung und alle Lehrkräfte haben die Möglichkeit NEIN zu sagen". Ein Betreuungsangebot könne "allenfalls auf freiwilliger Basis" vorgehalten werden. "Jedoch muss auch dann sichergestellt sein, dass dies nicht zu einer Präsenznotwendigkeit der Schulleitung führt."

König betont, er habe zuletzt für die Osterferien einem freiwilligen Einsatz zur Notbetreuung zugestimmt. "Nach den jetzt eingegangenen Rückmeldungen müssen wir allerdings bezweifeln, dass dieser Einsatz völlig freiwillig war", rügt er.

Eine Notbetreuung in den weiteren Schulferien, zum Beispiel in den Sommerferien, ist laut Kultusministerium übrigens nicht beabsichtigt.