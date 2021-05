Von Noemi Girgla

Stuttgart/Heidelberg. Seit dieser Woche darf in vielen Land- und Stadtkreisen unter anderem die Gastronomie wieder öffnen – das neue, dreistufige Öffnungskonzept des Landes macht es bei Inzidenzen unter 100 möglich. Abgesichert werden soll das unter anderem durch eine neue Teststrategie. Doch die weist Lücken auf, die zum Missbrauch einladen.

Worum geht es? Friseur- oder Restaurantbesuche und Einkaufsbummel sind derzeit in vielen Kreisen nur für Genese bzw. Geimpfte erlaubt. Oder nach einem tagesaktuellen, negativen Covid-19-Schnelltest. Dieser kann jedoch nicht nur in offiziellen Testzentren durchgeführt werden, sondern darf auch dort in Anspruch genommen werden, wo eine Dienstleistung erbracht wird – also beispielsweise ein Haarschnitt. Vor Ort darf man dann einen "Laien-Selbsttest" machen, der vom Personal überwacht werden muss. Dieses kann danach eine Bescheinigung ausstellen, die für 24 Stunden die gleiche Gültigkeit wie ein im Testzentrum verifizierter negativer Schnelltest hat.

Wer darf das ausstellen? Jeder Angestellte, den sein Vorgesetzter als "geeignete Person" damit beauftragt, heißt es beispielsweise in einem Merkblatt des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Als geeignet gilt demnach, wer zuverlässig und in der Lage ist, die Gebrauchsanweisung zu lesen und zu verstehen, den Test zu überwachen, die AHA-Regeln einzuhalten, das Ergebnis ordnungsgemäß abzulesen – und eine Bescheinigung korrekt auszustellen.

Wo liegt das Problem? Die entsprechenden Bescheinigungen sind alles andere als "fälschungssicher" – tatsächlich könnte sich jeder selbst ein negatives Testergebnis bescheinigen. Ein digitaler Vordruck dafür lässt sich sogar von den Landesseiten, beispielsweise beim baden-württembergischen Sozialministerium, bequem herunterladen. Eingetragen werden sollen die eigenen Daten sowie die Daten der "ausführenden Stelle". Die Richtigkeit der Angaben lässt sich kaum kontrollieren – erst recht nicht durch Gastronomen oder Einzelhändler, denen eine solche Bescheinigung vorgelegt werden könnte. Dass Fälscher diese "Sicherheitslücke" nutzen, erscheint wahrscheinlich – schließlich wird auch schon von gefälschten Impfpässen berichtet.

Was sagt das Sozialministerium? Zunächst zeigt man sich auf RNZ-Anfrage überrascht. Später heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme: "Wie in vielen Bereichen gilt auch hier: Wer nach Wegen sucht, zu betrügen, wird diese finden." In der ersten Woche, als die Friseure bereits öffnen durften, habe es massive Kritik daran gegeben, dass diese ihren Kunden keine Selbsttests anbieten konnten. Daher habe man mit den Vertretern der Dienstleistungsbranche nach einer "unbürokratischen Lösung" gesucht. "Wir können die Pandemie nur bekämpfen, wenn sich jeder Einzelne solidarisch und verantwortungsvoll verhält", appelliert das Ministerium an die Verantwortung des Einzelnen. "Dazu gehört es in diesem Fall, sich möglichst schnell in Absonderung zu begeben, wenn das Testergebnis positiv ausfällt."

Hat es denn Konsequenzen, wenn man sich selbst eine Testbescheinigung ausstellt? Wenn es auffällt: Ja. Das Sozialministerium verweist darauf, dass derjenige, der gegen die entsprechenden Vorgaben der Corona-Verordnung verstößt, sich ordnungswidrig verhalte und "gegebenenfalls ein Bußgeld" bezahlen müsse. Seitens der Stadt Heidelberg, die die RNZ ebenfalls um Stellungnahme gebeten hat, heißt es sogar, es stehe ein Straftatbestand im Raum: Wer eine Bescheinigung nutze, die "nicht auf einem von berechtigter Stelle durchgeführten Test fußt oder dessen Durchführung nicht von berechtigter Stelle überwacht wurde", könne sich der Urkundenfälschung schuldig machen.

Wie kann festgestellt werden, ob eine Bescheinigung gefälscht ist? Im Grunde gar nicht, wenn der Fälscher nicht auf frischer Tat ertappt wird. Die Bescheinigungen haben weder Sicherheitsmerkmale noch sind irgendwo die "geeigneten Personen" registriert, die die Bescheinigung ausstellen dürfen. Da ein Stempel des überwachenden Dienstleisters ein "Kann" aber kein "Muss" ist, lässt sich nicht einmal zweifelsfrei sagen, ob ein ungestempelter Test dort wirklich vorgenommen wurde. Auch aus dem Heidelberger Rathaus heißt es: "Eine Möglichkeit, die Echtheit des Ausdrucks eindeutig zu überprüfen, ist der Stadt Heidelberg nicht bekannt."