Stuttgart. (jsz). Kreisverbände posteten am Mittwoch zum Mitgliederentscheid über den Vorsitz der Landes-SPD eine angebliche Empfehlung des sozialdemokratischen Shootingstars. "Wir haben Kevin um Rat gefragt", schreiben die Freiburger Jusos zu einer auf Facebook veröffentlichten Grafik: "Er würde Leni wählen." Ähnliche Beiträge erschienen bei den Jusos Karlsruhe und Schwäbisch Gmünd. Die Aktion sei abgestimmt, so Freiburgs Vize-Chef Falk Wehmer.

Kühnerts Büro widersprach, die Grafik sei "ohne unser Wissen entstanden". Kühnert betonte, dass er gut mit Breymaier zusammenarbeite. "Daher wundert es mich nicht, dass einige auf die Idee kommen, dass ich sie wählen würde." Da er nicht wahlberechtigt sei, werde er sich aber nicht einmischen. Die Grafik stoppen will er indes nicht. So wichtig sei das auch nicht, sagt sein Sprecher.

Zuletzt haben sich 19 Juso-Kreisverbände für Lars Castellucci ausgesprochen, nur sechs für Breymaier. Der Herausforderer übte sich am Mittwoch in Zurückhaltung: "Die Entscheidung fällt in Baden-Württemberg und nicht in Berlin. Jetzt sind einfach die Mitglieder am Zug."