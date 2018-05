Das Hambacher Schloss über Neustadt an der Weinstraße gilt als "Wiege der Demokratie".

Von Daniel Bräuer

Heidelberg/Neustadt. Schon die Rednerliste ist pikant: Die Ex-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld (CDU), der in der SPD für Theorien über angeblich "jüdische Gene" in Ungnade gefallene Thilo Sarrazin und AfD-Chef Jörg Meuthen. Sie alle werden am Freitag zu einer Tagung auf dem Hambacher Schloss erwartet. Titel: "Neues Hambacher Fest". Eingeladen hat der Ökonom Max Otte, Mitglied der CDU und ihrer konservativen Basisgruppe WerteUnion, nach eigener Aussage zuletzt zum AfD-Wähler mutiert.

Der Investmentmanager versammelt eine illustre Gesellschaft von "Systemkritikern" dort, wo Pfingsten 1832 die erste politische Massendemonstration der deutschen Geschichte stattfand: gegen die Willkür der kleinteiligen Fürstenherrschaft, für die Einheit, für Meinungsfreiheit in Zeiten der Restauration. Otte beklagt nun, auch heute herrschten "zensurähnliche Zustände" und "Desinformation in den Mainstreammedien". Die Demokratie sei "schwer beschädigt", Kanzlerin Angela Merkel lasse die "deutsche Staatlichkeit bewusst erodieren".

Der Versuch, sich in die Tradition des Hambacher Fests zu stellen, das als "Wiege der deutschen Demokratie" gilt, ruft Widerspruch hervor. "Der Geschichte kann sich jeder bedienen, wie er es möchte. Es muss halt nur eine gewisse Plausibilität haben", sagt der Heidelberger Historiker Frank Engehausen. 1832 tauge nicht zum Referenzpunkt für die neue Rechte, sondern sei eine "dezidiert linke Veranstaltung" gewesen. Teilnehmer gingen später ins Exil, kamen in Haft oder wurden gar wie der Heidelberger Student Karl Brüggemann zum Tode verurteilt, wenn auch später begnadigt. Sie hätten auch nicht "Deutschland über alles" gerufen, so Engehausen, sondern den europäischen Kontext betont: Es gab Gastredner aus Frankreich, Solidaritätsadressen für politische Flüchtlinge aus Polen.

Und nun Meuthen, Vorsitzender der Partei, die gegen Flüchtlinge agitiert?

Ein "regionales Bündnis gegen Rechts" hält heute um 18 Uhr eine Mahnwache vor dem Neustädter Rathaus. Am Samstag ist ab 9 Uhr eine Kundgebung auf dem Parkplatz direkt unterhalb des Schlosses geplant. Vor dem Tor will ein Aktivist eine der Reden von 1832 vortragen.

"Das Hambacher Fest steht für die liberale Tradition Europas, für ein offenes Europa", sagt Rüdiger Stein, der für den regionalen DGB im "Bündnis" sitzt. Nun solle auf dem Schloss für mehr Abschottung getrommelt, ein "Brückenschlag vom rechten Rand in die Mitte der Gesellschaft" angebahnt werden.

Dem widerspricht Alexander Mitsch, Chef der WerteUnion. "Ich sehe nicht, dass die Veranstaltung eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD anbahnt." Dass Meuthen als einziger Spitzenvertreter einer Partei reden soll, findet auch er unpassend. Das "Fest" sei aber Ottes Privatsache, sagt Mitsch, der nicht vor Ort sein wird. Doch er betont: "Ich finde es eine interessante und berechtigte Idee, dass man sich Gedanken darüber macht: Wie schützen wir unsere Freiheit in Deutschland in der heutigen Zeit?"

Auf der Homepage listet Otte stolz zahlreiche Grüße vor allem von Unions-Politikern auf, die "viel Erfolg" oder "gutes Gelingen" wünschen. Längst nicht alle wollen sich mit dem Fest gemein machen: Alois Gerig etwa, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, ließ ein Standard-Absageschreiben schicken lassen, ohne vom Inhalt der Einladung groß Notiz zu nehmen. Er habe "keinerlei inhaltliche Unterstützung" ausdrücken wollen, betont Gerig nun. "Ich würde da auch nicht hingehen."