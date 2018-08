Neuenstein. (pol/mare) Ein 60-Jähriger ist wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung verhaftet worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der 60-Jährige stehe in Verdacht, in der Nacht zum Montag in einem Neuensteiner Ortsteil einen Teil eines großen Paletten-Stapels angezündet zu haben und dann geflüchtet zu sein.

Zeugen hatten das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, bevor die Flammen auf den Paletten-Stapel und ein wenige Meter entferntes Wohnhaus übergreifen konnten.

In Haus befanden sich mehrere Menschen, die teilweise schliefen. Weil davon auszugehen ist, dass dem 60-Jährigen bewusst war, dass diese Bewohner durch das Feuer hätten umkommen können, sei nicht nur von versuchter schwerer Brandstiftung, sondern auch von versuchtem heimtückischen Mord auszugehen.

Bei dem Einsatz waren die freiwillige Feuerwehr Neuenstein und die Löschgruppe Kirchensall vor Ort.

Dank weiterer Zeugenhinweise konnte die Polizei den 60-Jährige noch in Tatortnähe festnehmen. Noch am Montag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn dem Haftrichter beim Amtsgereicht Öhringen vorgeführt, der Haftbefehl erließ.