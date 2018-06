Region Heilbronn. (pol/rl) Die Polizei warnt vor einer neuen E-Mail-Betrugsmasche, die eine Abwandlung des sogenannten sogennannten "CEO-Frauds" zu sein scheint. Dabei erhalten Mitarbeiter eine E-Mail von ihrem Vorgesetzten, in der sie gebeten werden, hohe Geldbeträge auf ein Konto im Ausland zu überweisen. Der Polizei sind in der Region zwei Fälle bekannt geworden, in denen nun auch Mitglieder von Vereinen und Kommunalverwaltungen betroffen waren. In beiden Fällen haben die Betroffenen richtig reagiert und waren misstrauisch.

In Offenau wurde die Kassiererin eines Vereins in einer E-Mail des Vereinsvorstands angewiesen, dass sie noch am selben Tag einen hohen Betrag vom Vereinskonto überweisen solle. Dabei sollte sie für den Verein mehr als 1700 Euro auf das Konto einer Bank in Großbritannien überweisen. Da diese schnelle Überweisung ins Ausland der Kassiererin seltsam vorkam, erkundigte sie sich bei ihrer Vorstandschaft. So kam heraus, dass Betrüger am Werk waren.

Noch extremer war eine E-Mail an die Stadtverwaltung Lauffen. In einer offenbar vom Bürgermeister verschickten E-Mail wurde eine Mitarbeiterin angewiesen, rund 100.000 Euro auf ein Konto in den Niederlanden zu überweisen. Das Geld sei für ein Kapitalprojekt bestimmt. Da auch hier die Mitarbeiterin misstrauisch wurde und ihren Amtsleiter informierte, flog der Schwindel auf: Der Amtsleiter wußte nichts von dieser Kapitalanlage und auch der Bürgermeister nicht. Die Absendeadresse war offensichtlich von den Betrügern gefälscht worden.

Die Polizei warnt vor immer häufiger auftauchenden Mails, in denen Gewinne von irgendwelchen obskuren Lotterien versprochen werden, die allerdings nur nach dem Bezahlen einer Gebühr ausgezahlt werden. Solche Lotterien gibt es nicht und selbst wenn die Gewinnversprechen sehr verlockend sind, sollte nicht gezahlt, sondern die Polizei alarmiert werden.

Neben den neuen Maschen, gab es jedoch auch weitere Fälle von Telefonbetrug, bei denen sich Betrüger als Verwandte in Geldnot ausgaben oder als Polizisten, die nach Verhaftungen die Vermögensverhältnisse der Angerufenen erfahren wollten.