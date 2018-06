Neckarsulm. (pol/mare) Vier Personen wurden nach Auseinandersetzungen zwischen mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen und der Polizei im Bereich der Amorbacher Eugen-Bolz-Straße am Dienstagabend in Gewahrsam genommen. Hierbei verletzten sich laut Polizeiberich zwei Beamte so schwer, dass sie ihren Dienst in der Nacht nicht weiter ausüben konnten.

Gegen 21 Uhr wurden der Polizei randalierende Jugendliche im dortigen Bereich gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung fand in der Eugen-Bolz-Straße zunächst eine 10- bis 15-köpfige Personengruppe.

Bereits beim Erheben der Personalien der Anwesenden kam es zu aggressivem Verhalten der Gruppe gegenüber den Beamten und zur Nennung falscher Personalien eines Beteiligten. Schlussendlich stellte sich ein 21-Jähriger in drohender Angriffshaltung gegen die Beamten, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste.

Zwischenzeitlich waren mehrere Streifenwagen aus umliegenden Revieren zur Unterstützung herbeigeeilt. Beim Versuch, den Hauptaggressor festzunehmen, kam es zu einem Handgemenge, wobei sich die Polizeibeamten verletzten. Da sich drei weitere Personen mit dem 21-Jährigen gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrten, wurden auch sie unter dem Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam genommen. Der unter Alkoholeinwirkung stehende 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Insgesamt waren acht Streifen der Polizeireviere Neckarsulm, Heilbronn, der Bereitschaftspolizei und der Polizeihundeführerstaffel im Einsatz.