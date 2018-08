Neckarsulm. (rnz) Nach rund sechs Monaten Bauzeit ist der Vollausbau der Urbanstraße in Neckarsulm bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die von Grund auf erneuerte Straße ist von sofort an wieder für den Verkehr freigegeben. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt nach wie vor 30 Kilometer pro Stunde. Die Busse der Linien 91/692 und 92 fahren vorläufig weiter die Umleitung durch die Fußgängerzone, die Linien 93, 624, 691 und N 20 über Bahnhof West. Von Sonntag, 9. September, an gilt wieder der planmäßige Linienweg über die Urbanstraße.

Mit einem Kostenaufwand von 1,3 Millionen Euro wurde die Urbanstraße im Vollausbau saniert. Die Stadtwerke haben zudem 490.000 Euro investiert, um die alten Versorgungsleitungen komplett zu erneuern. Auch die Gehwege wurden von Grund auf neu aufgebaut und asphaltiert. Zwischen der Schlossgasse und der Engelgasse muss noch auf beiden Gehwegseiten der Asphaltendbelag eingebaut werden. Diese Arbeiten finden voraussichtlich am kommenden Dienstag unter laufendem Verkehr statt. Der Gehweg muss dann im betroffenen Abschnitt nochmals kurzzeitig gesperrt werden.

Voraussichtlich noch drei Wochen gesperrt bleiben die mit Porphyr neu gepflasterten Gehwegflächen im Bereich der Bushaltestelle am Deutschen Zweirad- und NSU-Museum. Die Naturstein-Pflasterfläche darf solange nicht betreten werden, bis die Fugen ausgehärtet sind.

Im Zuge des Vollausbaus hat die Stadt auch die Infrastruktur für das Ganzhornfest verbessert. Für den Festbetrieb wurden neue Kleinschächte und Hydranten eingebaut, die beim Ganzhornfest vom 1. bis 3. September erstmals zum Einsatz kommen.

Der Baustellen-Fahrplan für den Busverkehr bleibt noch bis zum 8. September in Kraft. Für die Dauer des Ganzhornfestes wird der Busverkehr der Linien 91/692 und 92 umgeleitet. Die Haltestellen "Marktstraße" und "Museum Ersatz" entfallen. Fahrgäste benutzen ersatzweise bitte die Haltestellen ZOB/Ballei oder "Bahnhof Ost/Salinenstraße". Die Ganzhornfest-Umleitung gilt von Mittwoch, 28. August, 16 Uhr, bis Dienstag, 4. September, 19 Uhr.

Die Linien 93, 624, 691 und N 20 fahren auch während des Ganzhornfestes nach Baustellen-Fahrplan über das Areal "Bahnhof West". Am Sonntag, 9. September, endet für alle Linien die Baustellenumleitung. Dann fährt der Linienbusverkehr wieder regulär über die Urbanstraße.