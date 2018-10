Neckarsulm. (rnz) Der Gemeinderat der Stadt Neckarsulm hat beschlossen, die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen zum 1. Januar 2019 zu erhöhen. Damit folgte das Gremium dem bereits gefassten Grundsatzbeschluss, die Gebühren bis zum Kita-Jahr 2022/2023 stufenweise an den landesweit empfohlenen Landesrichtsatz anzupassen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Gebühren jedes Jahr um einen bestimmten Betrag steigen.

Für die verschiedenen Betreuungsformen wird jeweils ein spezifischer Erhöhungsbetrag pro Jahr vorgeschlagen. Die lineare Erhöhung orientiert sich an der Entwicklung des Landesrichtsatzes, der in der Regel jährlich um drei Prozent steigt. Dementsprechend steigt zum Beispiel die Betreuungsgebühr für eine Familie mit einem Einzelkind unter drei Jahren (U 3) in einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ-Gruppe) und 30 Betreuungsstunden in der Woche zum 1. Januar 2019 von 183 auf 222 Euro. Für diesen Betreuungsumfang im U 3-Bereich empfiehlt der Landesrichtsatz eine Gebühr von 335 Euro.

Für eine Familie mit einem Einzelkind, das älter als drei Jahre ist (Ü 3), steigt die Betreuungsgebühr in den städtischen Kitas für 30 Wochenstunden (VÖ-Gruppe) von 96 auf 109 Euro. Der Landesrichtsatz empfiehlt hier 143 Euro. Durch die jetzt beschlossene Gebührenerhöhung erzielt die Stadt voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von etwa 155.000 Euro im Jahr.

"Die Stadt kann auch in Zukunft nicht auf eine finanzielle Beteiligung der Eltern verzichten", bekräftigte Oberbürgermeister Steffen Hertwig. Die Eltern profitierten von einem sehr flexiblen und qualitativ sehr guten städtischen Betreuungsangebot, das dem Bedarf entsprechend weiter ausgebaut werde. Die Stadt müsse die weiter steigenden Kosten im Blick behalten, erklärte Steffen Hertwig. "Trotz Gebührenerhöhung wird sich der Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge nicht wesentlich erhöhen."

Die Einnahmen reichen bei Weitem nicht aus, um die steigenden Kosten im Kita-Wesen zu decken. Zur Finanzierung der Kinderbetreuung erhält die Stadt Landeszuweisungen und Elternbeiträge. Zieht man diese Einnahmen ab, verbleibt im Haushaltsjahr 2018 ein Defizit zulasten der Stadt in Höhe von 10,5 Millionen Euro (2017: 10,1 Millionen Euro).

Auch nach der aktuellen Gebührenerhöhung liegen die Elternbeiträge in Neckarsulm weiterhin deutlich unter dem Landesrichtsatz. Bei Kindern unter drei Jahren beträgt der Abstand je nach Anzahl der Kinder in der Familie zwischen 30 und mehr als 50 Prozent.

Die Verpflegungsgebühr beträgt weiterhin unverändert 60 Euro im Monat beziehungsweise drei Euro pro Essen. Die Verpflegung mit warmem Essen wird zum Kita-Jahr 2019/2020 neu ausgeschrieben. Auf Grundlage der Neuvergabe wird der Gemeinderat dann entscheiden, ob die Verpflegungsgebühr angepasst wird.