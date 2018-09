In der Mediathek in Neckarsulm wird im Herbst und Winter ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm angeboten. Den Auftakt macht heute eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem benachbarten Weltladen. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (rnz) Für die Herbst- und Wintertage hat die Mediathek Neckarsulm ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Neu für Erwachsene ist die "Mediathek nach Acht"; auf die Kinder wartet eine neue Reihe mit Kindertheater. Die begonnene Vortragsreihe in Kooperation mit verschiedenen Neckarsulmer Institutionen wird fortgesetzt.

Den Auftakt macht am heutigen Donnerstag, 27. September, ein gemeinsamer Vortrag mit dem Weltladen um 18.30 Uhr. Aus der Nachbarschaft ist eine enge Zusammenarbeit in Sachen Veranstaltungen entstanden. "Fairer Handel. Faire Finanzierung" heißt der Vortrag von Eberhard Proissl, einem Bildungsreferenten des Oikocredit-Förderkreises Baden-Württemberg.

Für die Erwachsenen hat sich die Mediathek ab Herbst etwas Neues ausgedacht: Am 26. Oktober wird eine Spätausleihe, die "Mediathek nach Acht", angeboten. Dabei hat das Mediathek-Team vor allem die berufstätigen Kunden im Blick. Für sie soll es die Möglichkeit geben, außerhalb der üblichen Öffnungszeiten auszuleihen und sich von 18 bis 22 Uhr in der Mediathek aufzuhalten.

Ebenso wird es auch kleine Überraschungen geben. So wird das "Neckarsulmer literarische Quartett", bestehend aus den Buchhändlern der vor Ort ansässigen Buchhandlungen "Am Markt" und "Chardon", ausgewählte Buchtipps präsentieren. An einem Stand kann man sich über Neues aus der Onleihe informieren und dieses Angebot an Tablets testen. Abgerundet wird das Programm mit Cocktails und Knabbereien.

Auch die Kooperation mit der VHS Neckarsulm wird fortgesetzt. Diplom-Bibliothekarin und Literaturpädagogin Inge Strüwing entführt am 14. November ab 18.30 Uhr unter dem Titel "Hör mal! Schau mal! Lies mal!" in die Welt der Bilderbücher und stellt außergewöhnliche und interessante Bilderbücher vor. Bei der Schulung "eBooks lesen leicht gemacht" am 30. November um 18 Uhr wird die Onleihe Heilbronn-Franken vorgestellt und die Ausleihe von eMedien anhand eines Tolinos und eines iPads gezeigt.

Für die Kinder bietet die Mediathek erstmals seit Langem wieder eine Theaterreihe an. Den Auftakt macht am Nikolaustag eine Weihnachtsgeschichte mit Handpuppen und Schattenfiguren. Das Puppentheater Gugelhupf spielt am 6. Dezember "Der Weihnachtsbär". Am 29. Januar folgt dann das poetische Stück "Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen" vom Figurentheater Pantaleon aus München. Und am 20. März geht es tierisch-lustig weiter mit dem Helmstadter Fex-Figurentheater und "Piggeldy und Frederick". Alle Aufführungen finden um 16 Uhr statt und sind geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Die beliebten lesepädagogischen Veranstaltungsreihen "Büchermäuse" (zwei bis drei Jahre) und "Erlebniszauber" (vier bis sieben Jahre) finden diesen Herbst wieder wie gewohnt statt. Spannende Geschichten werden mit liebevollen Aktionen rund ums Buch altersgerecht verpackt und machen Lust aufs Lesen und auf Bücher.