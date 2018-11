Neckarsulm. (rnz) Die Stadt Neckarsulm überwacht vom kommenden Jahr an die Luftqualität im Rahmen eines freiwilligen Monitorings. Zu diesem Zweck errichtet die Stadt ein Luftmessnetz aus zehn Messsensoren, die über das Stadtgebiet verteilt werden. Der Gemeinderat beschloss, die Sensoren von einem privaten Dienstleister anzumieten und die Messergebnisse auf einem Online-Bürgerportal zur Verfügung zu stellen. Damit folgte das Gremium einstimmig einem entsprechenden Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Die Sensoren werden ab Januar sukzessive montiert und in Betrieb genommen. Der städtische Bauhof übernimmt die Montage, der Dienstleister die Kalibrierung. Die Standorte wurden nach einheitlichen objektiven Kriterien wie Emission, Bevölkerungsschutz und stadtklimatische Situation ermittelt. So kann die Stadtverwaltung die kommunale Belastungssituation auch über den Einflussfaktor Verkehr hinaus einschätzen. Messpunkte sind unter anderem das Rathaus und die Verwaltungsstellen in den Stadtteilen.

Die Messstationen liefern Werte zur Belastung mit Feinstaub in unterschiedlichen Partikelgrößen, Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid und Ozon. Außerdem werden die Temperatur und die Luftfeuchte gemessen.

Die Stadt wird die Messergebnisse der einzelnen Sensoren in Anlehnung an die Grenzwertvorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes auswerten und veröffentlichen. Die zehn Messsensoren werden 2019 freigeschaltet und bleiben bis auf Weiteres in Betrieb. Die Mietkosten für das erste Jahr betragen 21.289 Euro. Für jedes weitere Jahr entstehen Mietkosten von jeweils 9389 Euro.

"Mit dem freiwilligen kommunalen Luftqualitäts-Monitoring erhalten wir Aufschluss über die wichtigsten Umweltparameter", betonte Oberbürgermeister Steffen Hertwig. "Die Stadt Neckarsulm schafft damit Transparenz für ihre Bürger."

Ob und inwieweit die Messergebnisse zu Konsequenzen führen, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. "Dies hängt vor allem davon ab, wie sich die Rechtsprechung weiter entwickelt und welche Grenzwerte der Gesetzgeber in Zukunft festlegt", erklärte Steffen Hertwig. Es werde künftig jedenfalls leichter, die Luftqualität in Neckarsulm nachprüfbar zu bewerten.