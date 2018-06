Neckarsulm. (rnz) Die Stadt Neckarsulm bereitet derzeit ein Parkraumkonzept für die Innenstadt vor. Ziel ist es, die verfügbaren Parkplätze in der Innenstadt vorrangig den Gewerbetreibenden, Kunden und Anwohnern zur Verfügung zu stellen. Die Verkehrsströme sollen so gelenkt werden, dass Dauerparker verlagert werden, unnötiger Suchverkehr vermieden wird und die Lärm- und Umweltbelastung reduziert werden kann. Untersucht wird dabei auch die Möglichkeit, Parkplätze durch die Einführung von Parkgebühren und die Begrenzung der Parkdauer zu bewirtschaften.

Nach einer Ausschreibung wurde die CIMA Beratung + Management GmbH beauftragt, das Parkraumkonzept zu erarbeiten. Die Ziele und das Leistungsbild der Untersuchung hatten Mitglieder des Gemeinderates zuvor in einer Arbeitssitzung festgelegt. Die ersten Erhebungen haben bereits begonnen. In diesem Frühjahr wird die aktuelle Parkraumsituation analysiert. In dieser Phase wird untersucht, wie die vorhandenen Stellplätze aktuell belegt sind, wie sie erreicht werden können und inwieweit eine Bewirtschaftung möglich ist.

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Kernstadt und die unmittelbar angrenzenden Stadtquartiere von der Spitalstraße bis zur Gymnasiumstraße/Saarstraße sowie weite Teile der Südstadt von der Carmauxstraße bis zum Bahnhof einschließlich des Areals Bahnhof West.

Die quantitative Erhebung und Analyse wird von einem Beteiligungsprozess begleitet. In diesem Rahmen sollen die unterschiedlichen Nutzer- und Interessengruppen sowie deren Bedürfnisse und Sichtweisen mit einbezogen werden. Zu diesem Zweck findet noch vor der Sommerpause eine Befragung statt.

Die Interviewer der CIMA sind am Mittwoch, 6. Juni, während des Wochenmarkts von 14 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs und befragen Passanten. Parallel dazu führt die CIMA im Juni Zielgruppengespräche mit wichtigen Akteuren, insbesondere dem Gewerbeverein Neckarsulm und größeren Betrieben. Die Interviewer wenden sich direkt an die relevanten Zielgruppen. Die Stadt bittet alle angesprochenen Passanten und Zielgruppen um Mitarbeit. Bürger, Kunden und Besucher der Innenstadt können ihre Fragen, Anregungen und Kommentare auch online an die Stadt richten. Ein entsprechendes Kontaktformular finden Nutzer auf der städtischen Homepage.

Im Anschluss an die Analysephase werden die Konzeptalternativen in Bauausschuss und Gemeinderat erörtert. Nach der Sommerpause erhalten die Bürger Gelegenheit, sich zu informieren und mit zu diskutieren. In zwei Workshop-Veranstaltungen stellen die CIMA und die Verwaltung die Vorschläge und die Konzeption vor und beantworten Fragen. Das fertige Konzept wird voraussichtlich Ende des Jahres im Gemeinderat beschlossen.