Die Stars des Hamburger Fischmarktes, der von heute an bis Sonntag in Neckarsulm gastiert: Die Marktschreier von Bananen-Fred bis Aal-Hinnerk - eine ganz bunte Truppe. Foto: Stadt Neckarsulm

Neckarsulm. (RNZ) Der "Hamburger Fischmarkt auf Tour" ist wieder zu Gast in Neckarsulm. Vom heutigen Freitag an bis Sonntag, 4. März, wetteifern die weltbekannten Marktschreier lautstark um die Gunst der Kunden. "Aal-Hinnerk", "Bananen-Fred", "Wurst-Herby", "Nudel-Kiri" und "Käse-Rudi" sind live in Aktion zu erleben, und zwar am Freitag von 9 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Begleitet wird das Spektakel von einem verkaufsoffenen Sonntag. Am 4. März laden die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufsbummel ein.

Der Fischmarkt macht traditionell Station auf dem Neckarsulmer Marktplatz in der Fußgängerzone. Weil derzeit der verkehrsberuhigte Teil der Marktstraße als Umleitungsstrecke für den Busverkehr dient, wird ein Teil des Fischmarkts auf das Kolpingparkdeck und in die Rathausstraße verlegt. Der Wochenmarkt am Samstag weicht auf den Deutschordensplatz am Kreisverkehr Felix-Wankel-Straße/Neuenstädter Straße aus.

So gehts beim "Hamburger Fischmarkt auf Tour" zu. Video: Wolfgang b/Youtube

Dort haben die Verkaufsstände des Wochenmarkts am 3. März von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Das Kolpingparkdeck ist bis Sonntag, 4. März, 23 Uhr voll gesperrt. Besucher können im Parkhaus Ballei (P 6) kostenlos parken (maximal vier Stunden mit Parkscheibe) oder mit dem Bus in die Innenstadt fahren. Die Linien 91/692 und 92 halten direkt im Fußgängerabschnitt der Marktstraße.

Das Erlebniswochenende in Neckarsulm verspricht Fischmarkt-Atmosphäre pur. Drei Tage lang geht es in der Neckarsulmer Innenstadt zu wie im Hamburger Hafen - mit fliegenden Händlern, die ihre Waren "gnadenlos" billig feilbieten. Besucher können miterleben, wie die weltbekannten Marktschreier allerlei Waren im wahrsten Sinne des Wortes verschleudern.

Zur besonderen Verkaufstaktik der Händler gehört es seit jeher, Warenproben zum Qualitätsbeweis in die Menge der Schaulustigen zu werfen. Im Angebot sind nicht nur Fischspezialitäten aus Hamburg. Zum Warensortiment gehören auch Gewürze, Tischwäsche, Spielzeug, Pflegeprodukte, Neuheiten aller Art und vieles mehr. An allen drei Tagen lädt zudem der "Biergarten unterm Leuchtturm" zur Einkehr ein.

Los geht es am heutigen Freitag um 9 Uhr. Von 15.30 bis 16 Uhr können sich die Besucher bei Freibier und Matjes auf die offizielle Eröffnung einstimmen. Die kleinen Besucher sind zu Freifahrten auf dem Fischmarkt-Karussell eingeladen. Mit dem Startschuss um 16 Uhr beginnt der Wettbewerb im Nachwuchs-Marktschreien. Große und kleine Besucher können den Hamburger Originalen nacheifern und ihr Talent als Verkaufsprofi unter Beweis stellen. Als Belohnung erhält jeder Teilnehmer eine volle Fischmarkt-Tüte. Am morgigen Samstag werben die Marktschreier von 10 Uhr an mit flotten Sprüchen und reichlich Seemansgarn um die Kundschaft. Um 14 Uhr werden die neuen Rekordhalter im Bierkrug-Stemmen gesucht.

Ob Mann oder Frau - jeder kann sich diesem Wettbewerb stellen und etwas gewinnen. Um 16 Uhr heißt es ein weiteres Mal "Wer ist der beste Nachwuchs-Marktschreier?" Am verkaufsoffenen Sonntag, 4. März, beginnt der Fischmarkt um 11 Uhr. Bis 11.30 Uhr gibt es noch einmal Freibier und Matjes auf die Hand. Für die Kleinen ist die Fahrt auf dem Karussell frei. Um 14 Uhr können die Besucher den "besten, nettesten und frechsten" unter den Marktschreiern wählen. Stimmzettel sind am Getränkestand erhältlich. Um 17 Uhr werden die Stimmzettel ausgezählt und der Sieger gekürt.

Während der "beste Marktschreier" den heiß begehrten Wanderpokal entgegennehmen kann, werden unter allen Teilnehmern, die einen Stimmzettel ausgefüllt haben, fünf prall gefüllte Präsentkörbe verlost. Im Anschluss kann man den dritten Tag im Biergarten ausklingen lassen.