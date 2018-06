Neckarsulm. (pol/mare) Am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in einem Hochhaus in Neckarsulm in der Straße "Am Wildacker" zu einem Brand. Das berichtet die Polizei.

Das Feuer brach auf dem Balkon einer im vierten Stock gelegenen Wohnung, aus. In dem insge-samt 6.stöckigen Hochhaus mit 42 Wohnungen leben derzeit 154 Personen. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Neckarsulm konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die Wohnung übergriff.

Die Hitzeentwicklung war so stark, dass eine Fensterscheibe geborsten war. Dadurch drangen Rauchgase in die Wohnung. Die beiden Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie konnten noch selbständig ihre Wohnung verlassen und wurden zur Beobachtung für 24 Stunden ins Krankenhaus eingeliefert.

Kurzfristig wurden durch die Polizei die direkt angrenzenden Wohnungen evakuiert. Fünfzehn Personen waren von der Maßnahme betroffen. Nach Ende des Feuerwehreinsatzes konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr Neckarsulm war mit sechs Fahrzeugen und 39 Mann vor Ort. Zudem waren zwei Rettungswagen im Einsatz.