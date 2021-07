Von Armin Guzy

Neckarsulm. Erlebnisse hatten die Architekten bei der vor Kurzem abgeschlossenen Bestandsaufnahme im Erlebnisbad "Aquatoll" einige, allerdings keine positiven. Inzwischen ist nahezu sicher, dass die Freizeiteinrichtung nicht in der gewünschten Form ertüchtigt und umgestaltet werden kann. Das mit der Untersuchung beauftragte Planungsbüro "BZM Architekten" aus Wiesbaden hat "technische Zwänge" zutage gebracht, die den ursprünglichen Sanierungszielen entgegenlaufen. Zudem ist fraglich, ob das sanierte "Aquatoll" deutlich mehr Besucher anziehen und damit mehr Einnahmen erzielen wird als bisher. Das jedoch ist Maßgabe im Sanierungskonzept, das der Neckarsulmer Gemeinderat Ende des vergangenen Jahres beschlossen hat. Im schlimmsten Fall droht nun die endgültige Schließung des Freizeitbades, das nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Region eine erhebliche Bedeutung hat.

Nach der Hiobsbotschaft, die Aquatoll-Werksleiter Lars Nielsen und die "BZM Architekten" in der jüngsten Gemeinderatssitzung überbrachten, wird nun nach Alternativen gesucht. Die Stadt hat daher – parallel zur laufenden Entwurfsplanung – eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Dabei soll untersucht werden, ob das Erlebnisbad in ein Therapie- oder Lehrschwimmbecken umgebaut werden kann, eventuell mit einem familienfreundlichen Freibadbereich. Neckarsulmer hatten dies bereits im Rahmen einer Bürgerbeteiligung vorgeschlagen. Das würde allerdings bedeuten, dass das bisherige Erlebnisbad und seine Saunawelt Geschichte wären. Immerhin bliebe damit neben dem Sportbad und dem Freibad ein weiteres Schwimm- und Sport- beziehungsweise Therapieangebot erhalten.

Diese Skizze aus der Konzeptstudie zeigt, wie ein saniertes „Aquatoll“ aussehen könnte. Im Zuge der Entwurfsplanung werden diese Vorschläge jetzt weiter untersucht. Entwurf: BZM Architekten/ M. Marhöfer

Entscheidet sich der Gemeinderat weder für die Sanierung noch für die Alternative, müsste das "Aquatoll" seine Pforten dauerhaft schließen, denn in seinem jetzigen Zustand würde es die Brandschutzprüfung keinesfalls bestehen.

Neben der besseren Wirtschaftlichkeit ist eine weitere Maßgabe für die Sanierung, dass das Bad nach der Umgestaltung deutlich attraktiver ist und den Besuchern mehr Aufenthaltsqualität bietet. Dazu wiederum müsste vor allem der Geräuschpegel im Innenbereich gesenkt werden, der hauptsächlich vom beliebten Wildwasserkanal verursacht wird. Er könnte zwar abgebaut und durch einen Rutschenturm im Außenbereich ersetzt werden, doch dadurch ginge auch ein Alleinstellungsmerkmal des "Aquatoll" verloren. Einen Rutschenturm hingegen haben die meisten Erlebnisbäder ringsum schon längst, die Sinsheimer Badewelt will bekanntlich in den nächsten Jahren gar ein ganzes Rutschenparadies bauen. Einziger Vorteil: Fällt der Wildwasserkanal weg, gibt es mehr Platz für Liegestühle.

Um den Geräuschpegel zu senken, wäre außerdem noch ein weiterer erheblicher Eingriff nötig: Die charakteristische Glaskuppel reflektiert den Schall und müsste umgebaut werden. Das wiederum würde bedeuten, dass das Bad doch nicht im laufenden Betrieb saniert werden könnte und weitere eineinhalb bis zwei Jahren geschlossen wäre. "Die festgestellten technischen Zwänge lassen die ursprünglich geplante Sanierung in einem anderen Licht erscheinen", stellte Oberbürgermeister Steffen Hertwig angesichts der Sachlage klar. "Sollten die Planer für die festgestellten Zielkonflikte keine zufriedenstellenden Lösungen finden, könnte dies dazu führen, dass die angedachte Sanierung so nicht realisiert werden kann."

Die abschließende Entscheidung des Gemeinderates kann frühestens Anfang 2022 getroffen werden. Dann soll sowohl die Entwurfsplanung samt Kostenberechnung fertig sein als auch das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für die Alternative vorliegen. Sollte es zu einem Baubeschluss oder einer Alternativplanung kommen, kann das Bad mit einer sogenannten Kompensationsanlage bis zum Beginn der Sanierungs- beziehungsweise Bauarbeiten weiterbetrieben werden.

Bis zu dieser Entscheidung bleibt das "Aquatoll" allerdings geschlossen. "Ohne eine langfristige Öffnungsperspektive ist es aus betriebswirtschaftlichen und personalorganisatorischen Gründen nicht sinnvoll, alle Anlagen wieder hochzufahren", erklärte Werksleiter Nielsen.