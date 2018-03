Stuttgart. (dpa/lsw) Damit Lastwagen nicht mehr ungebremst zum Beispiel in Stauenden rasen, sollen deren Sicherungssysteme nicht mehr von Hand abgeschaltet werden dürfen. Dafür will sich die Landesregierung im Bundesrat stark machen. Zuletzt am Rosenmontag war es auf der A5 zu einem verheerenden Auffahrunfall mit einem Sattelzug gekommen, bei dem vier Menschen starben - ein Kind verlor dabei sogar seine Eltern und Schwester.

Die Landesregierung will im Bundesrat schärfere Vorgaben durchsetzen, dass bei Lkw mit diesen Sicherungssystemen diese immer in Betrieb sind. "Im Zweifel retten sie Leben", mahnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Deshalb ist es nicht nachzuvollziehen, dass Lkw zwar mit solchen Sicherheitssystemen ausgerüstet sein müssen, diese aber manuell wieder ausgeschaltet werden können." Ein so wichtiges Sicherheitssystem müsse dauerhaft in Betrieb sein.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigte an, das Thema bei der Bundesregierung einzuspeisen. Zudem blieben Kontrollen von Lastwagen und Bussen ein Schwerpunkt der Polizei im Südwesten. Neben den Lenkzeiten und dem Zustand der Lkw werde gezielt auch Tempo und Abstand überwacht. Eine Beanstandungsquote bei einer Kontrollwoche von 41,1 Prozent unterstreiche die Notwendigkeit.

Erst vor einer Woche waren bei einem schweren Lastwagenunfall nahe Walldorf vier Menschen ums Leben gekommen. Sachverständige wurden beauftragt, den Lastwagen, der den Unfall verursachte, genauer zu untersuchen. Gegen den Lastwagenfahrer laufen Ermittlungen. Die Notbremse spielt da offenbar keine Rolle. Das System ist erst seit Baujahr 2015 Pflicht, der Lastwagen war älter.