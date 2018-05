Heilbronn. (guz) Nach der Schüler-Demo gegen den "Informationsstand" der Jugendorganisation der AfD, der "Junge Alternative" Heilbronn (JA), auf dem Friedensplatz kritisiert der Heilbronner AfD-Landtagsabgeordnete Thomas Palka, dass SPD und Grüne die Demonstration "für sich instrumentalisiert" und die Schulen durch extra Unterrichtsausfall die Teilnahme daran ermöglicht hätten.

In einer Pressemitteilung unter der Überschrift "Die Wahrheit zur angeblich ’friedlichen’ Demo in Heilbronn" kritisiert er außerdem das von den Medien vermittelte "Zerrbild" eines friedlichen Gegenprotestes. Die AfD habe in "konstruktiven Dialogen" Vorurteile ausräumen wollen. "Bei der Veranstaltung in Heilbronn war jedoch kein Meinungsaustausch möglich", so Palka. Die "Altparteien" und die Gewerkschaften hätten sich dem verweigert.

Dass bei der Gegendemonstration auch Lehrer anwesend waren, habe "den sozialen Druck" auf die Schüler maßgeblich erhöht. Den Demonstranten, die Schilder mit der Aufschrift "Ich fühle mich wie 33" hochgehalten hätten, wirft Palka faschistisches Verhalten vor. "Man sollte es als Chance begreifen, wenn extra Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete zum Dialog kommen."

Außerdem seien vorab mehrere Sachbeschädigungen begangen und nach der Demonstration verbliebene JA-Mitglieder bedroht worden. "Später wurden diese teils verfolgt und mussten sich in das Heilbronner AfD-Bürgerbüro ’retten’", schreibt Palka. Die Polizei habe das Büro "in Folge der linksextremen Unruhen anschließend noch länger Zeit schützen müssen".

Die Nachfrage der RNZ bei der Heilbronner Polizei bestätigen diese Behauptung nur zum Teil. Es sei beim Stand am Friedensplatz tatsächlich zu Auseinandersetzungen zwischen AfD und Demonstranten gekommen, berichtete die Pressestelle. Diese seien aber ausschließlich verbaler Natur gewesen. Die Polizei habe mit mehreren Platzverweisen einer möglichen Eskalation vorgebeugt. Dass das AfD-Büro von der Polizei geschützt werden musste, sei der Polizei unbekannt.

Nachdem Palka auf seine Darstellung der Vorgänge beharrte, hat eine erneute Anfrage der RNZ bei der Polizei inzwischen ergeben, dass die Polizei das Büro der AfD, anders als auf die erste Anfrage hin mitteilte, doch „vor, während und nach der Demonstrationen überwacht“ hat. Laut neuer Stellungnahme sei es darum gegangen, Sachbeschädigungen zu verhindern und Teilnehmer der AfD-Kundgebung, die sich zu Fuß zum Parteibüro begaben, zu schützen. Der damalige Polizeiführer geht daher davon aus, „dass sich zu bestimmten Zeiten ein Polizeifahrzeug mit zwei Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe beziehungsweise sogar direkt auf der Allee vor dem Parteibüro stand“, um diesen Auftrag wahrzunehmen. Von konkreten Auseinandersetzungen vor dem Parteibüro der AfD sei nichts bekannt geworden. Die Polizei bestätigte auch Palkas Angabe, dass auf das Büro in der „Allee“ vor dem Demonstrationstag am 12. März mehrere Farbbeutel geworfen worden waren.