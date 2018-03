Stuttgarts Kampf gegen Feinstaub

Von Roland Böhm

Stuttgart. Weniger Autos, zumindest aber weniger Verbrenner auf den Straßen - Deutschlands Städte sind sich einig, dass dies die einfachste Lösung zur Verbesserung der Luft wäre. Fahrverbote für des Deutschen liebstes Kind scheuen sie allerdings. Durchfahrtsverbote, Tempolimit, mehr Öffis, mehr E-Mobilität, mehr Carsharing, mehr Radwege. Sowas kündigen fast alle betroffenen Städte an. Daneben gibt es aber auch etlich Ideen, wie man entstandene Schadstoffe wieder aus der Luft holen kann. Etliche stammen von schwäbischen Tüftlern.

Nassstaubsauger: Um Deutschlands schmutzigste Straßenkreuzung, das innenstadtnahe Neckartor in Stuttgart, kurvt seit geraumer Zeit eine spezielle Kehrmaschine. Im Kampf gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub werden mit ihr Gehwege und Fahrspuren gespült und abgesaugt. Ein erster Test hatte ergeben, dass diese Art der Straßenreinigung positive Effekte auf die Feinstaubbelastung haben kann, hieß es bei der Stadt. Grobstaub wird weggeschafft, bevor er klein gemahlen als Feinstaub durch die Luft wirbelt.

Kleber: Eine Lösung aus Calcium- und Magnesiumacetat (CMA) ging 2010 als Feinstaubkleber in die Stuttgarter Geschichte ein. Eine Weile lang war man sich sicher, dass diese Lösung, die eigentlich als Taumittel eingesetzt wird, auch in der Lage ist, die feinsten Partikelchen zu binden und zu Boden zu bringen. "Das hat nichts gebracht", sagte der ehemalige Stadtklimatologe Ulrich Reuter heute.

Moos: Versuche mit großen moosbewachsenen Ständern, so genannten City-Trees, etwa gibt es in etlichen deutschen Städten. In Stuttgart wird die Filterwirkung der feingliedrigen Landpflanze wissenschaftlich untersucht. Ergebnisse wurden für das Frühjahr versprochen. Moose sollen in der Lage sein Teile des Feinstaubs festzuhalten, andere sogar in Pflanzenmasse umzuwandeln. An einer vielbefahrenen vierspurigen Straße unweit des Neckartors steht eine 300 Quadratmeter mit Moosen behangene Metallwand. Fast 560.000 Euro lassen sich Stadt und Land die Erforschung kosten.

Feinstaubfresser: Jede Menge schwäbische Tüftelei steckt auch im "Feinstaubfresser", der seit einiger Zeit durch Stuttgart kurvt. Ein Filterspezialist aus dem nahen Ludwigsburg hat seine Ideen gegen die Kleinstpartikel auf die Straße gebracht. Auf dem Dach sitzt ein dicker Feinstaubfilter, auch die Luft im Innenraum wird besonders gefiltert. Zum Einsatz kommt auch ein Bremsstaubfilter zum Einsatz. Feinstaub stammt zu einem großem Teil nicht aus dem Auspuff, sondern auch von Bremsen- oder Reifenabrieb.

Filterasphalt: Auch Steinplatten sollen in der Lage sein, die Luft zu reinigen. Auf dem Kronprinzplatz nahe der Einkaufsmeile Königstraße wurden beschichtete Platten verlegt, die angeblich Stickoxide binden, wie die Stadt mitteilte. Die Platten halten die Luftschadstoffe so lange fest, bis der nächste Regen sie in die Kanalisation schwemmt. Wissenschaftlich geklärt sei die Wirkungsweise von Titanoxid. Ob das aber vor Ort funktioniert, steht in den Sternen. Beschichtete Platten sind laut Stadt Stuttgart acht Euro teurer als normale Platten.

