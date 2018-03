"Ein Schuss vor den Bug der Autoindustrie": So bewertet Verkehrsminister Winfried Hermann das Leipziger Urteil. Foto: B. Weißbrod

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "In allen Städten, in denen die Grenzwerte derzeit nicht eingehalten werden, kann es zu Fahrbeschränkungen kommen", sagt Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne, 65) nach dem Leipziger Urteil. Den Richterspruch will er schnell umsetzen - sieht aber auch den Bund gefordert.

Herr Hermann, empfinden Sie das Urteil als Niederlage?

Keinesfalls. Es ist vielmehr ein Schuss vor den Bug der Autoindustrie. Mein Anliegen war immer, dass wir für einen besseren Gesundheitsschutz sorgen. Umstritten waren allein Maßnahmen und Zuständigkeiten. Jetzt haben wir Rechtsklarheit. Wir werden das Urteil so schnell wie möglich umsetzen.

Wird es bereits 2018 erste Fahrverbote geben?

Wir müssen jetzt für Stuttgart einen neuen Luftreinhalteplan aufstellen, der könnte Fahrbeschränkungen enthalten. Dafür brauchen wir schon aus formalen Gründen und wegen der notwendigen Beteiligung der Öffentlichkeit ungefähr sechs Monate plus eine Frist für die Umsetzung. Denkbar ist, dass es Ende 2018 zu Beschränkungen für ältere Diesel bis einschließlich Euro 4 und Ende 2019 auch für neuere Euro-5-Diesel kommt.

Was ist mit Ausnahmeregelungen?

Wir haben immer gesagt: Im Falle von Verkehrsbeschränkungen bleibt der Lieferverkehr frei, vom Handwerker bis zum Pizzabäcker. Auch für Polizei und Notdienste gibt es Ausnahmen. Dabei bleibt es natürlich.

Was raten Sie nun Dieselfahrern?

In allen Städten, in denen die Grenzwerte derzeit nicht eingehalten werden, kann es zu Fahrbeschränkungen kommen. Das könnte etwa auch Reutlingen betreffen. Besitzer von Dieselfahrzeugen, die nicht der Euro-6-Norm entsprechen, sollten sich daher fragen: Kann ich nachrüsten? Lohnt sich das? Wenn nicht, rate ich: Steigen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel um, kaufen Sie ein Elektro-Auto, einen Plug-In-Hybrid oder fahren Sie auch mal mit dem Fahrrad.

Erlässt nun jede Stadt ihre eigenen Verbotsregelungen?

Wir müssen leider bundesweit mit einem Flickenteppich an Maßnahmen rechnen. Die Schuld trägt der Bund, der die Einführung der Blauen Plakette bisher ablehnt. Das ist unverantwortlich. Die Bundesverkehrsminister der CSU haben alles blockiert, was zur Luftreinhaltung beigetragen hätte. Während wir uns im Land abgestrampelt haben mit Verbesserungen beim ÖPNV und vielem mehr, hat Berlin zugelassen, dass massenhaft Autos fahren, die mehr Dreck ausstoßen als erlaubt ist. Die Autoindustrie hat unsere Bemühungen mit ihren Betrügereien konterkariert. Da vermisse ich ein Machtwort der Kanzlerin.