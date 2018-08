Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das schreckliche Brückenunglück von Genua am Dienstag lenkt den Blick der Verkehrsteilnehmer automatisch auch auf die Brücken der Neckarstadt und ihren Zustand. Entwarnung gibt es deshalb, weil kaum ein Land seine Brücken nach festgelegten Zeitläufen so regelmäßig und gründlich kontrolliert wie Deutschland - und daher auch so regelmäßig saniert. Deshalb ist nach menschlichem Ermessen ein solches Unglück wie in Genua ausgeschlossen, auch weil man die Sicherheitsstandards immer angepasst hat.

Momentan steht die 1950 erbaute Peter-Bruckmann-Brücke (B39) im Fokus. Sie wird aufwendig saniert - verbunden mit Verkehrsbehinderungen, die man aber, gerade mit den Bildern von Genua vor Augen - gerne hinnehmen kann. Das Bauwerk überspannt mit 108 Metern Länge den Neckarkanal, die Schäden betreffen Stand- und Verkehrssicherheit. Nun wird die Brückenkonstruktion verstärkt, der Brückenbelag erneuert und das Geländer auf 1,30 Meter erhöht. Die gerade in vollem Umfang angegangenen Baumaßnahmen sollen Ende November beendet sein. Der Kostenpunkt: 1,8 Millionen Euro. Die weitere Bestandsgarantie: 20 Jahre.

Hintergrund Das Verkehrsministerium in Stuttgart stellt zum Unglück in Genua fest, dass es im Bereich der Bundes- und Landesstraßen keine Brücken mit ähnlicher Konstruktion gibt. Brückenprüfungen erfolgen im Drei-Jahres-Rhythmus. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms "Bauwerke mit einer Zustandsnote von 3,5 und schlechter" wurde seit 2010 die Zahl der sanierungsbedürftigen Brücken (Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen) um 13 Prozent gesenkt. Zuletzt wurden rund 80 Millionen Euro für die Brückenerhaltung investiert. (rnz)

Als man 2017 den Beschluss zur Sanierung fasste, lagen die Kosten noch bei 1,27 Millionen Euro. Die Preissteigerung spiegelt deutlich wider, was sich gerade auf dem Bausektor tut und mit welchen Schwierigkeiten auch die Bauverwaltung zu kämpfen hat. Da klingt es schon fast nach Erfolgsmeldung, wenn man jetzt ein noch fehlendes Unternehmen für die Sanierung der Bruckmannbrücke gefunden hat, nicht lange fackelte und es keine weiteren Kostensteigerungen geben soll. Kommt dann noch der Weggang eines einzelnen Mitarbeiters hinzu, dann ist der Druck groß.

In der Pressemeldung der Stadt heißt es dazu: "Ursprünglich war es vorgesehen, die Bauoberleitungs- und Bauüberwachungsleistung durch eigenes Personal zu erbringen. Wegen dem bevorstehenden Weggang des dafür vorgesehenen Mitarbeiters, muss die Leistung von einem externen Büro erbracht werden. Die Baumaßnahme hat bereits begonnen, deshalb ist die Vergabe dringend." Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses ist erst nach den Ferien.

Der letzte Bericht zum Zustand der Heilbronner Brücken, der regelmäßig alle zwei Jahre erfolgt, klang schon ziemlich dramatisch. Und der Aktuelle ist nicht besser. Die Brückenbauarbeiten werden also unvermindert weiter gehen.

Heilbronn hat insgesamt 160 Brücken. Ihr Zustand wird, wie in der Schule mit Noten von 1 bis 6 beurteilt, wobei 6 nicht zwingend bedeutet, dass man die Brücke schließen müsste. Derzeit sind 14 Heilbronner Brücken in einem so kritischen Zustand, dass sie saniert werden müssen. Nach heutigem Stand müssen dafür innerhalb der nächsten fünf Jahre fast 14 Millionen Euro aufgebracht werden. Mit "ausreichend", der Note 4, wurden 42 Brücken benotet. Das heißt, dass sie als nächste in absehbarer Zeit an der Reihe sind. Das wird nochmals zehn Millionen Euro kosten. Wie gut, dass immerhin sechs Heilbronner Brücken eine "1" erhalten haben.