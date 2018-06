"Der noch effizientere Weg wäre die Zurückweisung an der Grenze": Die CSU sieht in der Flüchtlingszuwanderung 2015 die Ursache ihrer politischen Misere. Foto: dpa

Von Marco Hadem

München. Jetzt ist es amtlich: Ab August sollen abgelehnte Asylbewerber bei Bedarf direkt mit aus Bayern organisierten Charterflugzeugen abgeschoben werden. Mit der von der CSU-Staatsregierung einstimmig beschlossenen Maßnahme als Teil des großen "Asylplans" reagiert Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag aber nicht nur auf Probleme bei der bisherigen Asylpolitik des Bundes. Vier Monate vor der Landtagswahl zieht er auch einen Schlussstrich unter eine für die CSU und ihr Selbstverständnis gefährliche Entwicklung. Diese, so die Meinung vieler in der Partei, nahm ihren Ursprung 2015 in der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU): der vermeintliche Kontrollverlust an den Grenzen.

"Wir wollen den Bürgern zeigen, dass wir es (ihre Sorgen) nicht nur ernst nehmen, sondern was ändern, machen und entscheiden", sagt Söder bei der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung. Die Asylpolitik sei immerhin "das zentrale Thema, das für die Mehrzahl der Deutschen bedeutend ist", es gehe nicht nur um ein Gefühl. Zu dem Gesamtkonzept gehöre auch die Wiedereinführung einer bayerischen Grenzpolizei und die Einrichtung eines landeseigenen Amtes für Migration und Flüchtlinge. "Wir zeigen Entschlossenheit", betont Söder und hofft dank klarer Linien und schnellerer Verfahren künftig auf weniger "Asylfrust" bei Einheimischen und sogar Betroffenen.

Wer Söders Aussagen verstehen will, muss folgendes wissen: Die CSU hat trotz der groß inszenierten Versöhnung mit ihrer Schwesterpartei CDU im vergangenen Sommer die Zuwanderungspolitik des Bundes noch immer nicht verinnerlicht. Viele schmerzt es noch immer, dass Merkel in der Nacht auf den 5. September 2015 ohne Rücksprache mit CSU-Chef Horst Seehofer Flüchtlinge die deutsche Grenze für in Ungarn festsitzende Flüchtlinge öffnen ließ. In der CSU-Logik ist diese Entscheidung verantwortlich für die schwere Niederlage von CDU und CSU bei der Bundestagswahl 2017 und die Stärke der AfD.

Und genau hier kommen Söder und sein Kabinett ins Spiel: Da nicht absehbar ist, dass Bundesinnenminister Seehofer gegen den Unions-Koalitionspartner SPD die Zuwanderungspolitik bis zur Wahl in Bayern am 14. Oktober im Sinne der CSU verschärfen kann, muss nach dem Kalkül der Partei nun selbst reagiert werden. Auch wenn Seehofer derzeit alles daran setzt, seinen "Masterplan Migration" auf Bundesebene schnell umzusetzen.

Der bayerische Asylplan sieht nicht nur die Charterflüge in Eigenregie mit speziell geschulten Polizisten vor, sondern auch die Einrichtung von sieben sogenannte Ankerzentren für Asylbewerber allein in Bayern. Dort soll es keine Geldleistungen für Asylbewerber mehr geben (Söder: "Geld ist die Schlüsselfrage bei dem Thema"), sondern nur noch Sachleistungen. "Der Koalitionsvertrag im Bund hat die Ankerzentren erst möglich gemacht", begründet Söder den Zeitpunkt der Maßnahmen. Und nach kurzer Pause fügt er hinzu: Ohne die gute Zusammenarbeit mit Seehofer wäre dieser Plan und seine Umsetzung nicht möglich gewesen.

Die Zahl der ausreisepflichtigen Menschen in Bayern ist übrigens sehr überschaubar: Zum 31. März 2018 waren es nach dem Ausländerzentralregister zwar 25.241 Menschen, darunter waren aber auch 15.943 Geduldete, also Menschen, bei denen die Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gar nicht möglich ist.

Seine Motivation sei dabei nicht der eigene politische Erfolg, sagt Söder. "Es geht jetzt auch national weniger um die Bayernwahl als um das Grundvertrauen in die Demokratie." Zuletzt habe der Asyl-Skandal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) das Vertrauen in den Rechtsstaat tief erschüttert. Diese Hypothek für alle demokratischen Parteien müsse ohne taktische Fragen aufgelöst werden, ansonsten hätten Populisten dauerhaft Erfolg mit ihrer Empörungskultur.

Kommende Woche will Seehofer seinen "Masterplan" vorstellen, zuvor will Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Innenministerkonferenz für den bayerischen "Asylplan" werben. Neben der Frage nach bundesweiten Ankerzentren und sicheren Herkunftsländern dürfte es dabei auch um die Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen gehen.

Nicht nur CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt deutete dies am Dienstag für Menschen an, die bereits in einem anderen europäischen Land Asyl beantragt hätten. Auch Söder erklärte: "Wir bleiben schon dabei, der noch effizientere Weg als ein Ankerzentrum wäre die Zurückweisung an der Grenze."