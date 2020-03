In Hessen haben trotz der Covid-19-Schließungen wie hier in Frankfurt die Abiturprüfungen begonnen. In Baden-Württemberg werden die Termine verschoben. Foto: Dedert

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Jetzt also doch: Als Reaktion auf die Corona-Krise verschiebt Baden-Württemberg alle schulischen Abschlussprüfungen. Sie sollen nun nicht vor dem 18. Mai beginnen. Das gab das Kultusministerium am Freitag bekannt. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Schulschließungen ohne eine Verschiebung der anberaumten Prüfungstermine nicht über die nötigen Voraussetzungen für die Prüfung verfügen", erklärte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitag. Der neue Terminplan solle genug Zeit zur Vorbereitung gewährleisten.

Seit Dienstag sind die Schulen im Land geschlossen. Dies soll bis zum Ende der Osterferien am 19. April so bleiben. Am Dienstag hatte Eisenmann noch erklärt, sie gehe davon aus, dass alle Prüfungen nach dem 20. April stattfinden könnten. "Unser grundlegendes Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler faire Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen", sagte die Ministerin jetzt.

Konkrete neue Termine gibt es für die zentralen Abschlussprüfungen an allgemeinbildenden Gymnasien, Realschulen, Werkrealschulen und Hauptschulen (siehe Kasten). Die Planung für die beruflichen Schulen ist noch nicht abgeschlossen, das gilt auch für berufliche Gymnasien und Berufsoberschulen.

Eisenmann betonte, man habe auch die Fristen der zulassungsbeschränkten Studiengänge und des Ausbildungsstarts im Blick. Die Kultusministerkonferenz habe sich darauf verständigt, dass mit dem neuen Zeitplan eine Bewerbung für bundesweit oder örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge möglich bleibe. Das gelte auch für Ausbildungen.

Hintergrund Allgemeinbildende Gymnasien > Haupttermine vom 18. bis 29. Mai > Erster Nachtermin zwischen 16. und 26. Juni, ein zweiter [+] Lesen Sie mehr Allgemeinbildende Gymnasien > Haupttermine vom 18. bis 29. Mai > Erster Nachtermin zwischen 16. und 26. Juni, ein zweiter Termin im Juli wird noch geprüft > Sondertermin bei Bedarf im September möglich > Mündliche Prüfungen 20. bis 29. Juli Realschulen > Haupttermine vom 20. bis 28. Mai > Erster Nachtermin zwischen 16. und 23. Juni, zweiter Termin evtl. im Juli > Sondertermin bei Bedarf im September möglich > Mündliche Prüfungen 20. bis 29. Juli Werkrealschulen > Haupttermine vom 20. bis 27. Mai > Erster Nachtermin zwischen 16. und 22. Juni, zweiter Termin evtl. im Juli > Sondertermin bei Bedarf im September möglich > Mündliche Prüfungen 20. bis 29. Juli Hauptschulen > Haupttermine am 16., 19. und 24. Juni (unter Vorbehalt; das Zeitfenster muss bei Bedarf zugunsten des Nachtermins noch verengt werden) > Erster Nachtermin zwischen 6. und 8. Juli, zweiter Termin evtl. im Juli > Sondertermin bei Bedarf im September möglich > Mündliche Prüfungen 20. bis 29. Juli Berufliche Schulen Zentrale Prüfungen ab 18. Mai. Details müssen zum Teil noch mit den Kammern vereinbart werden.

"Ich weiß, dass die Verschiebung der Prüfungen noch offene Fragen aufwirft", so Eisenmann. Das betrifft zum Beispiel die Termine der einzelnen Fächer und die Korrekturverfahren. Details will sie "zeitnah" bekanntgeben.

Die Gewerkschaft GEW begrüßte den Beschluss. "Gut, dass die Entscheidung heute noch getroffen werden konnte, so haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte Klarheit und können weiter planen", so Landeschefin Doro Moritz. Vom Verband der Realschullehrer hieß es, nun hätten alle Beteiligten die nötige Klarheit. "Das Kultusministerium hat die kritische Lage realistisch im Blick und ‚fährt auf Sicht‘. Das ist lobenswert!"

Die Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VEB) Baden-Württemberg zog ein positives Zwischenfazit des Lernbetriebs unter Notbedingungen. "Als Verbandsvertreter lobt man den Arbeitgeber eher selten, heute dafür aber ausdrücklich, sagte der Vorsitzende Gerhard Brand am Freitag in einer Telefonkonferenz. "Von den Schulen wird uns zurückgespielt, dass das Krisenmanagement des Kultusministeriums sehr gut ist." Gemessen an der Situation sei die Stimmung gut. "Landauf, landab und auch unabhängig von den Schularten ist die Resonanz von befragten Eltern und befragten Lehrern überaus positiv", sagte Brand. Es gebe erstaunlich wenig Rückfragen von Eltern. Dass Einzelmaßnahmen noch nicht richtig griffen, sei in Ausnahmesituationen normal.

Auch die Anfangsschwierigkeiten mit dem digitalen Lernmanagementsystem "Moodle" seien überwunden. Schüler und Lehrer können über die Software kommunizieren, Aufgaben austauschen, Erklärvideos nutzen oder Aussprache korrigieren. Am Montagnachmittag war die Plattform unter dem ersten Ansturm in die Knie gegangen. Inzwischen halte die Technik aber stand, sagte Brand. Lehrer, die das Programm bislang nicht nutzten, seien zum Teil am Montag noch in Crash-Kursen vorbereitet worden.

An Grundschulen hätten die Kinder Aufgaben auf Papier mitbekommen, die für drei Wochen ausreichen. Aufgabe der Eltern sei es, Kindern unabhängig von der Schulart eine konzentrationsfördernde Lernumgebung zu verschaffen.

Das gilt umso mehr, als der VBE nicht damit rechnet, dass die Schulen am 20. April tatsächlich wieder öffnen. "Unserer Meinung nach geht das nach den Osterferien so weiter", so Brand. "Wir müssen uns darauf einstellen."