Studenten in einem Hörsaal der Universität Heidelberg. Archivfoto: dpa

Von Julia Giertz

Stuttgart. Eine Umfrage unter Studierenden hat die bereits wegen der Zulagenaffäre gebeutelte Verwaltungshochschule Ludwigsburg erneut in schlechtes Licht gerückt. Laut "Stuttgarter Zeitung" herrschen bei der Prüfung angehender Steuerbeamter chaotische Verhältnisse. Fast jeder Absolvent der Steuerfakultät habe mehrmals erlebt, dass Aufgaben während der laufenden Prüfung verändert wurden. Die Studenten monierten fehlenden Praxisbezug der Ausbildung sowie mangelnde Motivation der Professoren.

Die Zeitung beruft sich auf eine Umfrage der Deutschen Steuergewerkschaft unter Studenten, die 2017 ihre Abschlussprüfung gemacht haben. Die Hochschule kündigte an, den Vorwürfen nachzugehen. Man nehme die Anliegen der Studierenden ernst.

Die Opposition im Landtag forderte Finanz- und Wissenschaftsministerium auf, den Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Der SPD-Abgeordnete Sascha Binder warf Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) vor, sie schaue tatenlos zu, wie die ehemalige Kaderschmiede für Spitzenbeamte endgültig den Bach runter gehe. Er nannte sie "die Schönwetter-Ministerin". Der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann sagte: "Mit fast jeder neuen Woche tut sich nun ein neuer Abgrund auf." Die Umfrage attestiere der Verwaltungshochschule praktische Funktionsunfähigkeit.

Nun soll eine Arbeitsgruppe die Mängel in der Verwaltungshochschule aufarbeiten. Beteiligt seien das Wissenschafts-, das Finanzministerium, die Oberfinanzdirektion Karlsruhe und die Hochschule selbst, erläuterte ein Sprecher von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). Die Dienstaufsicht über die Hochschule für den Beamtennachwuchs des Landes hat das Wissenschaftsministerium, die fachliche Aufsicht das Finanzministerium.

Von beiden sei die Hochschule als Stiefkind behandelt worden, sagte die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Zulagenaffäre, Sabine Kurtz (CDU). "Ich finde es hochgradig problematisch, wenn das stimmt. In dieser Dramatik war uns das im Ausschuss nicht vorgetragen worden", sagte sie mit Blick auf die Umfrage. Der seit Mai 2016 amtierende Rektor Wolfgang Ernst habe im Ausschuss angegeben, die Hochschule sei auf gutem Wege. Sie frage sich, ob der Unmut der Studenten dem Rektor nicht zu Ohren gekommen sei. Auch eine Anfrage ihrerseits beim Wissenschaftsministerium über mögliche neuerliche Missstände habe keine Hinweise darauf ergeben. Kurtz will nun eine erneute Anfrage zu den Vorwürfen stellen. Der Ausschuss, der die unrechtmäßige Vergabe von Zulagen an Professoren der Hochschule untersucht, müsse sich auch mit der richtigen Struktur für die Hochschule auseinandersetzen. Dies hätten Finanz- und Wissenschaftsministerium seit Jahren vernachlässigt, sagte Kurtz. Dabei könnte die Frage sein, ob die Steuerfakultät unter das Dach des Finanzministeriums komme und die Fakultät Innenverwaltung mit der Kehler Hochschule für öffentliche Verwaltung fusionieren könne.

Der Landeschef der Steuergewerkschaft, Martin Scholl, sagte zu den Ergebnissen der Umfrage: "Das hat meine Befürchtungen zum Teil leider mehr als bestätigt." Beim Wissenschaftsministerium sei die Hochschule nicht richtig aufgehoben. "Die Hochschule braucht eine kürzere Leine." Sie müsse anlog zur Polizeihochschule, die dem Innenministerium nachgeordnet ist, beim Finanzministerium angedockt werden, betont Martin Scholl.

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen hat in der Fakultät II, die den Nachwuchs für die Finanzämter, die Oberfinanzdirektion Karlsruhe oder das Finanzministerium ausbildet, 1500 Studenten.