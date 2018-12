Schilder in Stuttgart weisen bereits auf geplante Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge hin. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Es ist ein illustre Runde, die sich heute um 7.30 Uhr im Staatsministerium zusammenfindet: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seinen Vize Thomas Strobl (CDU) und die Chefs der Regierungsfraktionen, Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU), zu Gast. Es geht, mal wieder, um Dieselfahrverbote. Diesmal um den Vorwurf der CDU, Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) halte sich nicht an Absprachen und tue nicht alles zur Vermeidung von Euro-5-Fahrverboten in Stuttgart. "Die Vorwürfe treffen nicht zu", die Umsetzung innovativer Maßnahmen zur Luftreinhaltung "scheitert auch keineswegs", entgegnet Hermanns Sprecher.

Doch die Verärgerung in der CDU ist groß. Das weiß auch die Regierungszentrale. Der Chef der Staatskanzlei, Florian Stegmann, hat das Verkehrsministerium mit Schreiben vom 23. November (Betreff: "EILT!") gebeten, ihm den Stand der Umsetzung des im Juli vereinbarten "Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung" in Stuttgart "in tabellarischer Form" zusammenzustellen.

Im Juli hatten Grüne und CDU verkündet, dass in der Landeshauptstadt ab 1. Januar 2019 ganzjährige Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter geben wird. Zugleich präsentierten die Koalitionäre ein 450 Millionen Euro teures Maßnahmenpaket, mit dem Ziel, eine Ausdehnung der Fahrverbote auf neuere Euro-5-Diesel zum 1. Januar 2020 noch zu vermeiden.

Das Paket umfasst "innovative Maßnahmen" wie die Nutzung neuer Straßenbeläge, aber auch mittelfristige Maßnahmen wie die Forcierung des Baus von Umgehungsstraßen. "Wir haben im Sommer mit den Grünen klare Vereinbarungen getroffen. Wir bestehen darauf, dass Minister Hermann diese endlich umsetzt", sagt CDU-Fraktionsvize Nicole Razavi. So habe das Ministerium entgegen der Absprachen die Filderauffahrt bislang nicht für den Bundesverkehrswegeplan nachgemeldet. Das sei aus seiner Sicht sehr ärgerlich.

Maßnahmen wie die Nutzung neuer Straßenbeläge, die eigentlich sofort hätten umgesetzt werden sollen, würden nun Laboruntersuchungen unterworfen. Man habe einen Ideenwettbewerb ausgerufen, der auch Wunsch des Wirtschaftsministeriums verlängert worden sei, entgegnet Hermanns Sprecher.

Wie angespannt die Stimmung ist, zeigte sich in einer Sitzung der Verkehrsexperten von Grünen und CDU vor zwei Wochen. Es sei "keine einzige Maßnahme in der Umsetzung", beschwerte sich ein CDU-Abgeordneter laut Teilnehmern. Man fühle sich daher "nicht mehr an finanzielle Zusagen gebunden". Hermanns Amtschef Uwe Lahl wird mit der Aussage wiedergegeben, er sei bei den innovativen Maßnahmen "sehr skeptisch. Wir machen das nur, weil ihr das wollt". Aber vielleicht bringe es etwas, dann freue er sich. Eine grüner Abgeordneter sekundierte: Er halt von vielen Maßnahmen "nichts"; etwas bringen würden nur technische Nachrüstungen, die aber zu spät anlaufen würden. Langsam müsse man sich daher "mit dem Gedanken weitergehender Fahrverbote anfreunden".

Hermanns Amtschef hat inzwischen den CDU-Verkehrsexperten Thomas Dörflinger schriftlich über den aktuellen Stand der Umsetzung informiert. Danach soll etwa das Projekt zur Filtrierung von Feinstaub im Bereich des Stuttgarter Neckartors ab Januar 2019 laufen. Im Frühjahr 2019 sollen dort auch fotokatalytische Straßenbeläge erprobt werden. Anhand der Ausführungen, schreibt Lahl, "werden Sie feststellen, dass wir auf einem guten Weg zur Umsetzung vieler innovativer Maßnahmen sind." Deren Umsetzung genieße "weiterhin oberste Priorität".