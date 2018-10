125 videoüberwachte Lkw-Parkplätze gibt es an der A 6 am Autohof Bad Rappenau Nord. Wenn die Verkehrsprognosen stimmen, werden deutlich mehr gebraucht. Geld lässt sich - trotz Parkgebühren - mit den Stellplätzen allerdings kaum verdienen. Fotos (2): Sgries

Von Sören S. Sgries

Bad Rappenau/Heidelberg. Ein typischer Nachmittag auf der A6: Dicht an dicht schieben sich die Autos im Schneckentempo durch die Baustelle. Endlos erscheinende Reihen Pkw auf der linken, Lkw auf der rechten Spur. Die Politiker der Landtags-SPD, die sich am Autohof in Bad Rappenau treffen, treibt aber eine andere Frage um: Was geschieht mit den Lkw-Massen bei Nacht? Wo parken die alle? Interessante Einblicke ermöglicht Alexander Ruscheinsky, Chef der deutschlandweit 13 "24-Autohöfe" sowie Verbandspräsident der "Vereinigung Deutscher Autohöfe" (VEDA).

Die Problemlage

Autohof-Präsident Alexander Ruscheinsky.

Deutschland ist wichtiges Transitland für den europäischen Warenverkehr. Wie Ruscheinsky sagt: "Jeder, der ein bisschen Geschäft machen will, muss durch Deutschland." Allerdings brauchen die Kraftfahrer Parkplätze, um ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten einhalten zu können. Laut Erhebung des Bundesverkehrsministeriums aus dem Jahr 2008 gab es damals bundesweit 46.400 Parkplätze. Es fehlten 14.000.

Allein in Baden-Württemberg, so die Auskunft des Landesverkehrsministeriums, werden perspektivisch 9000 Lkw-Stellplätze gebraucht. Im Dezember 2017 wurde ein Bestand von 6670 erfasst. Es fehlen also ca. 2330 bis zum Jahr 2025. Auch in Stuttgart rechnet man noch auf Grundlage der Prognose von 2008. Eine aktualisierte Erhebung, die eigentlich für dieses Jahr geplant war, wurde wiederholt verschoben.

Autohof-Betreiber Ruscheinsky geht davon aus, dass derzeit rund 80.000 Parkplätze deutschlandweit zur Verfügung stehen, nachts aber 100.000 Lkw-Fahrer einen Schlafplatz suchen. Eine Lücke von 20.000 Plätzen. Die Folge: Die Fahrer parken "wild" innerhalb von Ortschaften oder sogar an den Ein- und Ausfahrten von Autobahnraststätten. Höchst gefährlich. Ein Unfallrisiko.

Umbau von Lkw-Parkplätzen

Angesichts steigender Verkehrszahlen rechnet Ruscheinsky damit, dass allein um den "schlimmen" Ist-Zustand zu erhalten, jährlich 4000 neue Parkplätze gebaut werden müssten. "Wenn das nicht umgesetzt wird, stehen in fünf Jahren in Stuttgart 8000 Lkw an den Autobahnen", warnt er. Es müsse schnell gehandelt werden.

Was bereits gemacht wird: Viele Parkplätze werden derzeit modernisiert und die Flächen so effizienter genutzt. So werden Parkplätze, die früher zwei Fahrgassen hatten und auf denen daher nicht rangiert werden musste, jetzt so umgebaut, dass Lkw rückwärts einparken müssen - kein Problem, da inzwischen vor allem Sattelauflieger und kaum noch Anhänger unterwegs sind. "Bis zu 40 Prozent mehr Lkw-Stellfläche auf derselben versiegelten Fläche" könne so erreicht werden, heißt es aus dem Stuttgarter Verkehrsministerium. Investiert wird auch in bessere Leitsysteme, damit leere Stellplätze auch gefunden werden.

Neubau von Lkw-Parkplätzen

Warum nicht einfach mehr Parkplätze gebaut werden? Weil sie sich wirtschaftlich kaum lohnen. Direkt an den Autobahnen sei das Potenzial eigentlich ausgeschöpft, sagt Ruscheinsky. Wer dort baue, müsse zudem - so seine Rechnung - 70.000 bis 120.000 Euro pro Lkw-Stellplatz investieren. "Wenn ich in großen Massen Parkplätze bauen möchte, muss ich sie fernab der Autobahn bauen", so seine Einschätzung. Er selbst könne dann, sagt er, den einzelnen Stellplatz für 20.000 bis 25.000 Euro bauen.

Allerdings: Auch 25.000 Euro müssen erst einmal wieder eingespielt werden. Derzeit nimmt Ruscheinsky auf seinen Sicherheitsparkplätzen mit Schranke und Video-Überwachung 14 Euro pro Nacht. Er kalkuliert mit 200 Belegungstagen im Jahr - also jährlichen Einnahmen von 2800 Euro pro Parkplatz. Frühestens nach 10 Jahren im Betrieb bringt ein Lkw-Stellplatz also Gewinn, eher noch später. Schließlich sind Investitionen in den Erhalt der Anlage noch nicht berücksichtigt - und oft wird ein Teil der Gebühr auch als "Verzehrgutschein" gegengerechnet.

"Hoch defizitär" nennt Ruscheinsky daher Lkw-Parkplätze. Warum er sie dennoch baut? Um Pkw-Fahrer anzulocken. Bei ausreichend Lkw-Plätzen werden Autohöfe nämlich an der Autobahn ausgeschildert. Und dann fahren tagsüber auch Urlauber ab, tanken, essen eine Kleinigkeit im Restaurant - und lassen Geld da, das sich mit den Berufskraftfahrern niemals verdienen ließe.

Weitere Vorschläge

Ergänzend zu Neu- und Umbau von Parkplätzen und einer besseren Verkehrssteuerung schlägt beispielsweise der ADAC auch vor, nachts die Pkw-Stellplätze an Rastanlagen für Lkw freizugeben. Außerdem, so ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla "sind die Transportunternehmen gefragt, ihren Fahrern anfallende Parkgebühren zu erstatten". An den Autohöfen gebe es insgesamt noch freie Stellplatz-Kapazitäten - "wenn auch kostenpflichtig".