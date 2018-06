Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Am Freitag kommender Woche debattiert der Landtag den Etat von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) für 2018 und 2019. Es ist der wichtigste Einzelhaushalt des Landes mit einem Volumen von über elf Milliarden Euro pro Jahr. Der Gesamtetat umfasst 50 Milliarden Euro jährlich, damit fließt mehr als jeder fünfte Euro, den das Land ausgibt, in die Bildung.

Ein Dokument, von dem sich die Koalition wichtige Erkenntnisse erhofft, fehlt indes: ein beim Rechnungshof angefragtes Gutachten, das der Politik aufzeigen soll, ob alle 117.000 Lehrer im Landesdienst richtig eingesetzt werden - oder ob es irgendwo Mehrbedarf und woanders Einsparpotenziale gibt. Am 22. November 2016 hatte das Kabinett beschlossen, dass die Prüfbehörde den Schulsektor "gutachterlich" untersuchen solle. Am 9. Dezember 2016 hatten Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) dem Rechnungshof ihre Fragen mitgeteilt.

Auch ihre Zeitvorstellungen teilten Eisenmann und Sitzmann mit: "Es wäre hilfreich, wenn erste Ergebnisse Ihrer Prüfung in den Entwurf des Staatshaushaltsplans 2018/19 einfließen könnten." Festlegungen hierzu würden voraussichtlich im Sommer 2017 getroffen, man wäre daher "sehr dankbar", wenn der Rechnungshof "erste Ergebnisse" bereits "im Mai 2017" übermitteln könnte.

Inzwischen ist es Dezember, doch das Gutachten lässt immer noch auf sich warten. Die Zeit drängt: Am 20. Dezember soll der Doppelhaushalt 2018/19 vom Landtag beschlossen werden.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart ist daher mit seiner Geduld am Ende. "Ich fordere den Landesrechnungshof auf, das bereits für April/Mai 2017 in Aussicht gestellte Gutachten (...) endlich vorzulegen", sagte Reinhart dieser Zeitung. "Wir haben den Abbaupfad bei den Lehrerstellen gestoppt." In den kommenden Jahren investiere das Land so viel wie noch nie in den Bildungsbereich. Da sei es "umso bedeutsamer, dass wir durch das Gutachten erfahren, ob die 117.000 Lehrer im öffentlichen Schulbereich auch zielgerichtet eingesetzt werden."

Der Rechnungshof verwies darauf, dass der Auftrag "umfassen" sei - die Fertigstellung soll Anfang 2018 kommen.