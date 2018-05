Seit einigen Wochen "kriselt" es in der Regierungskoalition. An verschiedener Stelle brach der Konflikt offen zutage.

Die grün-schwarze "Koalitionskrise"

Seit einigen Wochen "kriselt" es in der Regierungskoalition. An verschiedener Stelle brach der Konflikt offen zutage.

Wahlrechtsreform: Akuter Auslöser des Streits ist die im Koalitionsvertrag verankerte Reform des Landtagswahlrechts. Geplant war, die sogenannten Zweitmandate über eine Landesliste zu vergeben. Unter anderem sollte so eine gezieltere Frauenförderung möglich sein. Die CDU-Fraktion stellte sich mehrfach geschlossen dagegen. Am 24. April wurde im Landtag offiziell das Aus des Projekts verkündet. Außerparlamentarisch will unter anderem der Landesfrauenrat nicht aufgeben.

Wahl der Landtags-Vizepräsidenten: Am 25. April stellte sich die CDU-Abgeordnete Sabine Kurtz zur Wahl als Landtagsvizepräsidentin. Eigentlich eine Formsache - doch offenbar verweigerten ihr große Teile der Grünen-Fraktion im ersten Wahlgang die Stimmen. Erst im zweiten wurde sie gewählt. Die CDU schäumte ob des "Foulspiels". sös

