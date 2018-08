Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU stehen nach ihren Klausurtagungen vor Differenzen im Bildungsbereich. Das räumten die Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU) am Freitag in getrennten Pressekonferenzen ein. Auch die Fraktionen von SPD und FDP haben bildungspolitische Beschlüsse vorgelegt.

CDU: Das Fraktionspapier der CDU unterscheidet sich in vielen Anliegen nicht allzu sehr von Vorstellungen der Grünen: Beide wollen Schulleitungen stärken, mehr Lehrerfortbildungen ermöglichen, auf frühkindliche Förderung setzen, den Spracherwerb verbessern und mehr Qualitätskontrolle. Reinharts Fraktion betont dabei aber den Faktor Kontrolle deutlicher und möchte ihn wohl stärker von Stuttgart aus entwickeln.

Statt neuer Strukturdebatten fordert die CDU von kommendem Schuljahr an für alle Schulen eine Qualitätsüberprüfung im Zweijahresrhythmus nach einheitlichen Kriterien; weitere Ansätze könnten die vom Kultusministerium geplanten Institute entwickeln. Gleichzeitig sollen in den Klassenstufen vier und zehn zentrale Klassenarbeiten kommen.

Die Partei macht sich für den Erhalt des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich stark. "Mit Zentralismus hat sich noch nie ein besseres Ergebnis eingestellt", so Reinhart. Hier weiß sich die Fraktion mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann einig.

Bei ihrer Tagung in Bad Peterstal-Griesbach befassten sich die Christdemokraten außerdem mit dem Thema innere Sicherheit. Unter anderem fordern sie die Umkehr der Beweislast bei der Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge. Der Bund soll finanzielle Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im europäischen Kontext anpassen.

Grüne: Schwarz‘ Fraktion hatte Bildung eigentlich nicht als eigenen Tagesordnungspunkt vorgesehen. Doch Berichte über ein CDU-Papier mit Forderungen nach verpflichtenden Diktaten, Frontalunterricht und konsequenterer Notengebung (siehe RNZ vom 12. Januar) riefen dann doch Widerspruch hervor. "Mir ist nicht bekannt, dass der Frontalunterricht abgeschafft worden wäre oder dass es keine Diktate mehr geben würde", sagte Schwarz am Freitag. "Gleichwohl helfen Konzepte aus der Mottenkiste nicht weiter." Häufigere oder strengere Bewertungen von Kindern verbesserten den Bildungsstand nicht. "Nötig ist zum einen ein gemeinsames Verständnis von Qualität in Schule und Unterricht", so Schwarz. "Das können Sie nicht top-down überstülpen, sondern das muss von der Wissenschaft mit Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet werden." Zweitens notwendig sei eine systematische Sprachförderung.

In Bad Boll verabschiedete die Fraktion außerdem Beschlüsse zum Klimaschutz, darunter eine Solaroffensive, und zum "digitalen Dreiklang" aus Innovation, Datenschutz und Datensicherheit.

SPD: Fraktionschef Andreas Stoch präsentierte nach der Tagung in Rauenberg ein entsprechendes Positionspapier, das unter anderem 100 Millionen Euro jährlich für digitale Infrastruktur an Schulen, einen Modellversuch "Lernendes Kollegium 4.0" (fünf Millionen Euro) und einen Innovationsfonds "Digitale Zukunftswerkstatt Schule" (zehn Millionen Euro) fordert. Damit sollen Schulen befähigt werden, selbst Potenziale zu erschließen, statt Entwicklungen hinterherzulaufen. Außerdem legte die Fraktion einen "Acht-Punkte-Plan für starke Grundschulen" auf. Dazu gehört eine Enquête-Kommission, der weitere Ausbau der Ganztagsschule, mehr individuelle Förderung und bessere Arbeitsbedingungen für Lehrer und Schulleiter.

FDP: Für die Liberalen kündigte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke an, intensiv für die Abschaffung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern im Bereich Bildung zu kämpfen. Er verspricht sich davon mehr Geld aus Berlin.

AfD: Die größte Oppositionsfraktion veröffentlichte zu ihrer Tagung lediglich Personalien. Neuer Vize-Fraktionschef ist Rainer Balzer. Als Nachrücker für Jörg Meuthen ist Markus Widenmeyer neu in der Fraktion. Nach Disziplinarmaßnahmen ist der Ortenauer Stefan Räpple nun "wieder vollumfänglich in die Arbeit der Fraktion integriert".