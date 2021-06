Stuttgart. (sös) Ministerpräsident Winfried Kretschmann würde gerne Regierungsämter familienfreundlicher gestalten – sieht aber gleichzeitig wenig Spielraum für seinen Finanzminister Danyal Bayaz, um in Elternzeit zu gehen. "Er kann natürlich nicht in Elternzeit gehen wie irgend sonst jemand", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. "Es geht nicht in der Radikalität." Hier hätten Minister eine Sonderrolle. Bayaz könne vielleicht mehr im Homeoffice arbeiten, so der 73-jährige Kretschmann, der selbst drei erwachsene Kinder – eine Tochter, zwei Söhne – und zwei Enkel hat. Das müsse Bayaz selbst entscheiden. "Aber sicher bleibt er Finanzminister und muss das wahrnehmen."

Gleichzeitig sprach sich Kretschmann dafür aus, Regierungsämter familienfreundlicher zu machen. In Schweden etwa mache die Regierung keine Abendtermine. "Ich glaube nicht, dass Schweden schlechter regiert wird."

Der 37-jährige Bayaz war vor gut einer Woche erstmals Vater geworden. "Happy News: Wir sind jetzt zu dritt! Unserem Sohn und uns geht‘s gut – und wir sind mega stolz und super glücklich", verkündete er am 21. Juni auf Instagram. "Wir wollen unser Familienleben privat halten und bitten daher, die Privatsphäre unseres Sohnes zu respektieren." Mutter ist Bayaz Lebensgefährtin, die bayerische Landtags-Fraktionschefin Katharina Schulze. Lebensmittelpunkt der jungen Familie soll daher München sein, hatte der Minister bereits früher gesagt – er selbst stammt aus Heidelberg.

Zum Amtsantritt im Mai hatte Bayaz im RNZ-Interview angekündigt, er wolle "meinen Beitrag leisten und zeigen, dass auch politische Verantwortungsträger Familie und Beruf unter einen Hut bekommen können und müssen". Gerade nach der Geburt wolle er "möglichst viel Zeit zuhause verbringen".