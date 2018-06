Stuttgart. (lsw) Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will sexuelle Gewalt gegen Kinder stärker bekämpfen. "Da gibt es kein Ignorieren, Beschönigen oder Wegschauen", sagte sie zum Start der Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" am Donnerstag in Stuttgart. Übergriffe von Schülern untereinander oder zwischen Lehrern und Schülern müssten stärker als Thema in der Aus- und Fortbildung von Pädagogen verankert werden.

Kein Lehrer dürfe in den Schulbetrieb kommen, ohne vorher mit dem Thema befasst gewesen zu sein. Die Schüler müssten so gestärkt werden, dass sie Grenzen setzen und sich im Ernstfall ohne Scham offenbaren könnten. Sie müssten ein wichtiges Wort lernen: Nein.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte mehr Fortbildungsangebote zum Thema. Um sich Zeit für potenziell Betroffene nehmen zu können, müssten Grundschulen endlich Poolstunden erhalten, in denen sich der Lehrer um solche Fragen kümmern kann.

Ziel der Initiative ist es, den 2500 Schulen im Land zu helfen, eigene Schutzkonzepte zu erarbeiten oder weiterzuentwickeln. Dazu sollen sie Fachinformationen erhalten. Überdies soll ein Internetportal den Lehrern Fragen beantworten, etwa zur rechtlichen Lage.

"Schule gegen sexuelle Gewalt" ist eine Kampagne des Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, in Kooperation mit den Kultusministerien. Baden-Württemberg ist das achte Bundesland, das sie umsetzt. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizeistatistik bundesweit knapp 12.000 Ermittlungsverfahren wegen Kindesmissbrauchs, davon 1127 im Südwesten. Das entspricht 10,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern, der niedrigste Wert unter den Bundesländern. Die Dunkelziffer ist jedoch vermutlich hoch.

Nach Rörigs Worten muss jeder Lehrer damit rechnen, ein bis zwei Kinder in der Klasse zu haben, die schon einmal missbraucht worden sind oder es immer noch werden. Er forderte eine konzertierte Aktion zusammen mit Finanz- und Justizressort sowie Kirchen und Sportvereinen. Auch IT-Unternehmen und Chat-Anbieter seien gefragt, weil Kinder und Jugendliche mittels digitaler Medien der Gefahr sexueller Übergriffe ausgesetzt seien.

Ist Eltern der offene Umgang mit dem Thema recht? Jörg Fegert, Direktor der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiatrie, fand bei einer Befragung heraus, dass 90 Prozent der Mütter und Väter das wünschen. "Ich habe das nicht so erwartet. Zumal ich von vielen Lehrern gehört habe, sie würden sich mit dem Thema nicht gerne auseinandersetzen, sonst gäbe es Ärger mit den Eltern." Laut der Befragung werden nur 25 Prozent der Eltern von der Schule - etwa bei Elternabenden - mit dem Thema konfrontiert.

Info: https://baden-wuerttemberg.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de