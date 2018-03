Die CDU-Angeordneten befinden sich in einem Interessenkonflikt, meint Gräßle. F.: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Noch kurz vor der Fraktionsentscheidung hatte die Inge Gräßle, Landesvorsitzende der Frauen-Union, für die Wahlrechtsreform geworben. Vergeblich. Im RNZ-Interview geht die 56-jährige CDU-Europaabgeordnete hart mit ihren Parteifreunden im Landtag ins Gericht.

Frau Gräßle, die CDU-Landtagsfraktion hat ihren Beschluss bekräftigt, das Landtagswahlrecht nicht anzutasten. Wie finden Sie das?

Wir haben vor einem starken Jahr gemeinsam mit der Fraktion und dem damaligen Vorsitzenden etwas anderes beschlossen: einen minimalen Eingriff ins Wahlrecht mit einer Liste, die helfen soll, unter anderem den beschämend geringen Frauenanteil im Landtag zu verbessern. Ich rate der CDU-Landtagsfraktion daher zur Vertragstreue und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch. Arbeitsverweigerung ist keine angemessene Reaktion.

Eine Positionierung ist doch keine Arbeitsverweigerung.

Die CDU-Fraktion meint, das Wahlrecht sei allein Sache der derzeitigen Abgeordneten und verweigert jeglichen Dialog. Dabei befindet sie sich in einem Interessenkonflikt, der Zurückhaltung erfordert. Stattdessen schließen diejenigen, die schon dabei sind, alle anderen aus. Das Wahlrecht ist aber nicht dazu da, die Wiederwahl der Etablierten zu sichern. Es geht alle an. Das Verfahren - die Fraktion schafft Fakten, alle anderen sollen sich damit abfinden - ist ein Armutszeugnis. Ich weiß, dass viele Abgeordnete Angst vor einer Reform haben. Aber Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber

Was muss aus Ihrer Sicht jetzt passieren?

Wir brauchen eine breite Anhörung der gesellschaftlich relevanten Gruppen, dazu zählen auch Frauenverbände. Ich bin zum Beispiel noch nie von der CDU-Landtagsfraktion zum Gespräch eingeladen worden. Die bisherige Verweigerungshaltung produziert nur Verlierer. Dass es zur Solidarisierung in einer ansonsten zerstrittenen Fraktion führt, ist da kein Trost. Die Tatsache, dass wir in keiner Großstadt einen Landtagsabgeordneten stellen, dass wir kaum weibliche Abgeordnete und keine mit russlanddeutschem oder Migrations-Hintergrund haben, gibt offenbar keinem zu denken. Jeder ist damit zufrieden, dass er im Landtag sitzt. Das kann es nicht sein. Ich rate allen, emotional abzurüsten und das große Ganze in den Blick zu nehmen.

Sehen Sie in der Frage auch eine Machtprobe zwischen CDU-Landeschef Strobl und CDU-Landtagsfraktionschef Reinhart? Eine Vorentscheidung für die Spitzenkandidatur 2021?

Ohne Not hat die Fraktion einen Riesenkonflikt ausgelöst, der der gesamten Partei und unserem Ansehen gerade auch bei den Wählerinnen enorm schadet. Als zerstrittene, in einer wesentlichen Frage rückständigen Gruppierung rücken wir von der Option, stärker zu werden und den nächsten Ministerpräsidenten stellen können, doch immer weiter weg. Wir fordern Vertragstreue und Verlässlichkeit ein!