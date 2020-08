Von Klaus Welzel

Heidelberg. Strahlendes Hochsommerwetter in Stuttgart. Im "Eckzimmer" der Vila Reitzenstein, auf einem der Hügel der Neckarmetropole, nimmt sich Winfried Kretschmann eine Stunde Zeit für das RNZ-Sommerinterview. Der 72-Jährige, der im kommenden März wieder als Spitzenkandidat der Grünen zur Landtagswahl antritt, gibt sich kampfeslustig. Weshalb er sich das überhaupt antut, eine dritte Amtszeit anzustreben? Einmal kurz die Welt retten! Der frühere Biologie- und Chemie- und Ethiklehrer will seine Erfahrungen einbringen im Kampf gegen den Klimawandel. Darunter geht es nicht, denn man müsse "einen guten Grund haben", um in seinem Alter noch mal anzutreten, so der verheiratete Vater dreier erwachsener Kinder.

Herr Ministerpräsident, den Porsche Taycan haben Sie einmal als den Lackmustest für die deutsche Autoindustrie bezeichnet. Sind Sie schon einmal einen gefahren?

Ich bin mit dem Prototyp gefahren worden, und zwar vom damaligen Porsche-Chef Müller, dem späteren Chef von VW. Wir sind damit auf dem Porschegelände rumgefahren und da dachte ich mir: Kretschmann, wenn schon die Sportwagen grün sind, dann biste durch.

Ob Porsche, Audi oder Daimler: Die Zukunftsfähigkeit der Elektromobilität liegt doch weniger in der Antriebstechnik, als in der Frage, wie lange Batterien halten und wie diese entsorgt werden sollen?

Ich bin etwas überrascht über diese Frage. Wenn wir etwas können, dann ist das technische Probleme lösen. Im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft bauen wir ja zum Beispiel gerade eine Recyclingfabrik für Batterien auf. Die recycelten Rohstoffe sollen dann für den Bau neuer E-Autos und Akkus verwendet werden. Es geht im Kern um etwas Anderes: Das Attraktive am Tesla ist, dass da eine Karosserie um einen Computer gebaut wird und sein Design. Das ist ein ganz anderes Feeling. Da müssten unsere Automobilisten aufholen. Das passiert auch. Die Frage, die wir beantworten müssen ist: Was erwartet der Fahrer vom Auto der Zukunft? Um die Entsorgung der Batterien – da machen Sie sich bitte keine Sorgen, das werden wir schon hinbekommen.

Ihr Wort in den Ohren der Techniker. Die Vorgaben sehen ja so aus, dass ein Auto mit Verbrennungsmotor 350.000 Kilometer leisten muss und 17 Jahre halten.

Es gab bisher keinerlei Hinweise, dass wir Probleme mit dem Bau und der Entsorgung von Batterien bekommen sollten. Gerade beim Strategiedialog Automobilwirtschaft sind alle wichtigen Akteure drin, und glauben Sie mir, das wäre nicht verborgen geblieben, wenn sich ein Problem mit der Laufzeit von Batterien auftäte.

Das überrascht insofern, dass …

Abgesehen davon, dass die ganze Flotte ohnehin veraltet ist. Sie liegt bei über zehn Jahren, das ist der höchste Stand, den wir je hatten. Wir müssen dynamischer werden, schauen, dass wir die neuen Antriebe schneller auf die Straße bringen.

Im Sinne einer Nachhaltigkeit wäre es besser, die Fahrzeuge blieben länger auf der Straße – gerade als E-Auto.

Die Probleme sind aus meiner Sicht ganz andere: Wir haben durch die Krise ein akutes Nachfrageproblem auf dem Markt. Wir müssen das autonome Fahren voranbringen. Wir müssen die Infrastruktur aufbauen und ausreichend Stromtankstellen zur Verfügung stellen.

An welcher Stelle plant Ihre Landesregierung gezielte Unterstützungsmaßnahmen für die baden-württembergische Autoindustrie?

Wir haben zum Beispiel das Projekt "Safe" unter der Federführung der EnBW entwickelt: In Baden-Württemberg ist inzwischen keine Elektro-Ladesäule mehr als zehn Kilometer von der nächsten entfernt. Wir fördern, dass Arbeitgeber ausreichend Ladesäulen zur Verfügung stellen. Die Menschen auf dem Land sollen auf ihrem privaten Grund an der Photovoltaikanlage tanken können. Ich habe gemeinsam mit den Kollegen Weil und Söder eine Reform der Kfz-Steuer angestoßen, die den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen stärker berücksichtigt. Das ist überfällig. Daneben forcieren wir technologieoffen Brennstoff- und Wasserstoffzellenantriebe mit großen Forschungsprojekten. Dann geht es auch um das Thema Recycling. Wir fördern eine ressourceneffiziente Zweitverwendung der Autobatterie, etwa zur Speicherung des Stroms aus Solaranlagen.

Stichwort Mobilitätswende: In Heidelberg, aber auch in anderen Städten im Land, fallen reihenweise Parkplätze zugunsten von Fahrradstraßen weg. Was sagen Sie denn den Menschen, die sich schwer damit tun, mit dem Fahrrad einzukaufen, die vielleicht unsicher oder schon älter sind, sich im Auto sicherer fühlen als auf zwei Rädern?

Ohne das Fahrrad kann man keine Mobilitätswende erreichen – jedenfalls nicht in den Großstädten. Wir sind stolz darauf, dass wir das erste Bundesland waren, in dem ein Fahrradschnellweg eingeweiht wurde. Natürlich eher für die jüngeren Kohorten, aber für die älteren Kohorten bauen wir ja auch das Bus- und Schienennetz aus. Jeder kann weiterhin Auto fahren, wir verbieten das Autofahren ja nicht. Im ländlichen Raum gibt es immer mehr Rufbusse, das sind Konzepte, damit sich jeder nach seinen persönlichen Bedürfnissen mobil halten kann. Auf alles wird geachtet. Wir baggern ja nicht die Straßen um! Dennoch wollen wir weniger Autoverkehr in den Innenstädten haben, das stellt ja niemand ernsthaft in Frage. Der öffentliche Raum wird neu aufgeteilt: Das Auto muss sich den Platz mit anderen teilen – vom Fahrrad über den Scooter bis zum öffentlichen Verkehr.

Wenn Sie Scooter erwähnen, ist das für Sie ein positives Beispiel für ein ökologisches Verkehrsmittel?

Das ist nichts, was man jetzt abschließend bewerten muss. Das muss man sich anschauen, erproben, die Schwächen bewerten. Es geht ja bei der Verkehrswende vor allem darum, neue Mobilitätsformen erst mal zu ermöglichen. Es ist dann Aufgabe der Kommunen damit klug umzugehen.

Die letzte Meile, für die der Scooter ja gedacht ist, kann ich aber auch laufen.

Das liegt in der Entscheidung eines jeden Einzelnen.

Klar, aber Politik lenkt ja.

Aber nur so viel wie nötig. Wir sind ja eine freiheitliche Gemeinschaft, in der jeder möglichst viel selbst entscheiden können soll. Allerdings gibt es keine Freiheit ohne Verantwortung.

Der Vorsitzende der Bundespartei, Robert Habeck, hat die Losung ausgegeben, die Grünen setzten bei der Bundestagswahl auf Sieg statt auf Platz. Hat er vorher dazu Ihren Rat geholt?

Nein.

Dennoch tauschen Sie sich gelegentlich aus?

Ja.

Aber nicht über taktische Fragen?

Auch. Aber wir haben zur Bundestagswahl noch keine gemeinsamen taktischen Überlegungen angestellt. Ich halte das für ein bisschen zu früh. Ich mache seit 40 Jahren Landespolitik. Ich wüsste kein einziges Beispiel, wo taktische Überlegungen, die man sich ein Jahr vor der Wahl machte, dann bei der Wahl irgendwie relevant gewesen wären.

Aber Sie selbst haben sich auch über ein Jahr vor der Landtagswahl dazu bekannt, dass Sie noch einmal antreten.

Das war eine persönliche Entscheidung, die ich zeitig treffen wollte, auch weil der Koalitionspartner, die CDU, ihre Spitzenkandidatin sehr früh aufgestellt hat. Aber vor allem hätte die Partei ein oder zwei Jahre gebraucht, um einen Spitzenkandidaten zu finden und aufzubauen, wenn ich mich anders entschieden hätte.

Na ja, die Entscheidung ist schon insofern taktisch geprägt, dass Sie eben zum einen nach wirkt und zum anderen ihre Partei ein Zeichen erhielt.

Es war eine schwierige persönliche Abwägung für mich. Wenn ich es anders entschieden hätte, dann hätte die Partei den Anspruch darauf gehabt, dass sie das so früh wie möglich weiß, um sich darauf einzustellen. Das hat mit Taktik nichts zu tun.

Worauf setzen Sie im März? Wer wird denn Ihr Wunschkoalitionspartner im Land sein – nach der Wahl?

Wir sind mitten in der Krise. Wir mussten fünf Milliarden Euro Schulden machen, weil wir durch die Pandemie umfassende Hilfspakete schnüren mussten, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen und Arbeitsplätze zu sichern. Und wir müssen im Nachtragshaushalt wahrscheinlich noch einmal in einer solchen Höhe Schulden machen. Diese Regierung hat schwierige Monate vor sich. Es ist jetzt nicht die Zeit über Koalitionen nachzudenken. Diese Koalition arbeitet sehr konzentriert zusammen, trotz etwas Wahlkampfgeklimpers. Über Koalitionen kann man in der heißen Wahlkampfzeit reden – oder danach. Jetzt aber nicht.

Was wollen Sie nach der Wahl besser machen? Was ist noch unerledigt?

Die Corona-Krise ist nicht die einzige Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind. Die Klimakrise und die digitale Transformation fordern uns noch viel stärker heraus. Weil sie uns zwingen, die Art, wie wir leben und wirtschaften, grundlegend zu überprüfen. Und bedenken Sie: Im Gegensatz zu Corona können wir die Klimakrise nicht wegimpfen. Dazu kommt: Die Risse in unserer Gesellschaft nehmen zu, die liberale Demokratie wird herausgefordert. Das heißt, zur Decarbonisierung und der Digitalisierung kommt die Frage des politischen Zusammenhalts in der ganzen Welt. Ob der Trump wiedergewählt wird, darauf blickt ja die ganze Welt. Das heißt, das sind große Aufgaben und unsere Kernkompetenz liegt ja in der Umweltpolitik. Für den Kampf gegen die Klimakrise bleibt uns noch maximal ein Zeitfenster von zehn Jahren, um die Weichen noch richtigzustellen und zu verhindern, dass der Klimawandel mit katastrophalen Folgen unaufhaltsam voranschreitet. Das würde die ganze Welt nachhaltig erschüttern. Schon jetzt sind die Auswirkungen des Klimawandels unübersehbar: Hitzewellen, Dürren. Schauen Sie sich allein schon unsere Wälder an. Das global durchzudeklinieren, das ist die große Aufgabe. Da kann ein Land wie Baden-Württemberg mit einer sehr grünen Orientierung in der gesamten Bevölkerung vorangehen und zeigen, dass wir es nicht nur wollen, sondern auch erfolgreich können: nämlich ökologisches Wirtschaften ökonomisch zu einem Erfolgsmodell zu machen.

Sie sagen, es gebe ein Zeitfenster von zehn Jahren, dabei sind wir doch mittendrin?

Wir sind mittendrin, wir können den Klimawandel nicht mehr zurückdrehen. Es geht vor allem darum, das Zwei-Grad-Ziel zu halten. Dafür bleiben uns nach heutigem Stand noch etwa zehn Jahre. Und auf die kommt es jetzt an. Die großen Temperaturanstiege fallen fast alle in die letzten 20 Jahre. Das zeigt, dass wir jetzt die Folgen des fossilen Zeitalters erst richtig zu spüren bekommen.

Dennoch bleibt es ein Hamsterlauf, wie Sie richtig sagen, müsste die ganze Welt von Brasilien über die USA bis nach Asien mitmachen, damit das ein Erfolg wird. Aber gibt es nicht auch ein grünes Antriebsmoment, nur zu handeln, damit die Gesellschaft hier sich im ökologischen Sinn umbauen kann?

Die Gesellschaft baut sich immer um, seitdem es die Menschheit gibt. Nur wenn Sie in meinem Alter noch einmal antreten, dann müssen Sie einen guten Grund dafür haben. Und der Kampf gegen den Klimawandel ist der Hauptgrund, warum ich das mache, da will ich noch einmal meine große Erfahrung, aber auch meine Leidenschaft in der Sache einbringen. Viele andere Dinge hätten da nicht gereicht, um diese Entscheidung so zu treffen. Das ist mein Hauptantrieb.

Das entspricht ihrem öffentlichen Bild, stets als Vorbild dazustehen. Wegen Corona haben Sie auf einen Auslandsurlaub verzichtet – das aber dann doch eher kurzfristig. Hat Sie die jüngste Entwicklung überrascht?

Ich bin schon überrascht, dass die Zahlen in vielen Ländern jetzt schon wieder zum Hochlauf ansetzen. Aber es war immer klar: Das Virus ist nicht weg. Und die Gefahr für eine zweite Welle ist jederzeit da – solange es keinen Impfstoff gibt. Und da bin ich schon der Meinung: Man sollte keine Auslandsurlaube machen, um dort Partys zu veranstalten. Diesen Leichtsinn würden wir bitter bezahlen. Es geht nicht darum, keinen Auslandsurlaub zu machen. Das war meine persönliche Entscheidung. Es geht nur darum, verantwortungsvoll und umsichtig zu sein und auch im Ausland die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) einzuhalten.

Halten sich die Menschen auf dem bayrischen Land eher an Abstandsregeln als in Irland oder Griechenland?

Wandern ist ja an sich sehr pandemiekompatibel. Man ist an der frischen Luft und man wandert ja nicht dicht an dicht, das macht man ja nur beim Militär (lacht).

Mal sehen, wie das dieses Jahr abläuft. In der Pfalz etwa treffen sehr viele Menschen beim Wandern aufeinander.

Ich habe jedenfalls nicht feststellen können, dass die Leute sich massenweise nicht an Regeln halten – auch in Wirtshäusern achten die darauf, dass das sehr vorbildlich gemacht wird.

Haben Sie selbst schon einmal eine Maske nicht getragen, als Sie das besser hätten tun sollen?

Ja, das ist ja bekannt: In Berlin auf dem Flughafen, als ich "Smarties" gegessen habe. Danach habe ich sie – solange ich mit großem Abstand alleine saß – auch längere Zeit nicht wieder aufgesetzt. Das war ein Fehler.

Viele Lehrer haben Angst davor, nach den Ferien unterrichten zu müssen. Wie hätten Sie sich selbst denn in Ihrer Zeit als Lehrer verhalten?

Wir achten ja auch in der Schule auf die Regeln, außer bei den ganz Kleinen. Da ist das schwierig. Aber da haben wir ja eine Studie gemacht …

… wobei herauskam, dass Kinder unter Zehn das Virus kaum weitergeben. Dennoch steuern wir auf die kühlere Jahreszeit zu, es kann nicht mehr gelüftet werden, viele Kinder in einem Raum …

… Ja, das ist eine große Herausforderung, aber da muss Politik abwägen: Die Alternative wäre das Ende des Präsenzunterrichts. Das verursacht aber hohe gesellschaftliche Kosten und wir riskieren, dass gerade Kinder aus eher bildungsfernen Schichten dann ganz abgehängt werden. Andererseits müssen wir natürlich Risikogruppen in der Lehrerschaft, aber auch unter Schülern schützen. Dieses Abwägen betrifft andere Bereiche genauso – etwa die Wirtschaft. Wir haben Entscheidungen getroffen, die es so noch nicht gab – auch wenn wir nie einen kompletten Lockdown beschlossen haben.

Wir hatten geschlossene Geschäfte.

Aber nur solche mit Publikumsverkehr, das trifft ja auch Veranstalter und den Kulturbereich teilweise immer noch hart.

Und wir hatten unterbrochene Lieferketten, so dass die Automobilindustrie stillstand.

Der Großteil der Wirtschaft war von unseren Maßnahmen nicht betroffen, nur solche mit Publikumsverkehr. Selbst auf dem Höhepunkt der Krise war es Pendlern aus dem Elsass erlaubt, hier zu arbeiten. Ich will damit nur sagen, wir haben immer versucht abzuwägen – zwischen den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und notwendigen Schutzmaßnahmen. Und wenn ich uns nun vergleiche mit anderen Ländern, auch mit anderen Bundesländern, dann muss ich sagen, dass wir das doch sehr ordentlich gemacht haben.

Alle Welt sucht nach einem Impfstoff, CureVac in Baden-Württemberg hat angekündigt, im Fall des Falles damit auch Geld verdienen zu wollen, während andere mögliche Hersteller sagten, sie würden zumindest während der Pandemie zum Selbstkostenpreis ein Vakzin auf den Markt bringen. Was sagen sie zu dieser Aussage?

Das ist doch ganz normal. Wir leben in einer Marktwirtschaft.

Aber an diesem Unternehmen ist auch der Bund beteiligt.

Ein Unternehmen kann nicht existieren, wenn es kein Geld verdient. Wie soll denn das funktionieren?

Also halten Sie diesen Ansatz für legitim?

Es geht doch darum, dass das Vakzin allen zur Verfügung steht und dass kein Wucher betrieben wird. Dann müssten wir einschreiten. Ich denke, wir haben in der Krise gesehen, dass das deutsche Gesundheitssystem sich bewährt hat. Da, wo es Schwachstellen gibt – etwa bei den Monopolen und Abhängigkeiten beim Thema Schutzausrüstung oder Masken – haben wir reagiert. Insgesamt müssen wir da für die Zukunft besser aufgestellt sein und zum Beispiel die Abhängigkeit von Material und Medikamenten von nur einem Hersteller abstellen.

Glauben sie, dass auch der Trend zur Ökonomisierung des Gesundheitswesens gestoppt wird?

Was heißt Ökonomisierung des Gesundheitswesens? Das Gesundheitswesen liegt in Deutschland in der öffentlichen Hand.

Wenn die Kliniken ausreichend Entgeltpunkte, also DIGs, zusammenbekommen, ist alles gut, wenn nicht …

…jeder ist in unserem Land versichert, jeder wird behandelt.

Ich denke hier eher an den Bettenabbau, gerade im ländlichen Raum.

Es geht darum, eine gute Balance zwischen flächendeckender Grundversorgung und notwendiger Spezialisierung zu finden. Das ist der richtige Weg. Ich sage immer zu meinen Landräten, erhaltet nur Krankenhäuser, in denen sich die Leute auch operieren lassen. Jeder wünscht sich im Zweifel die bestmögliche medizinische Behandlung. Bei Schwerpunktbildungen wird Know-how an einem Standort gebündelt. Das ist gut für die Patienten – auch wenn Anfahrtswege ins Krankenhaus länger werden. Die Lösung ist, gesundheitliche Leistungen aufrecht zu erhalten und nicht Krankenhausbetten um jeden Preis. Warum sollten wir das tun?

Weil wir dann für Fälle wie die Coronapandemie ausreichend mit Betten gerüstet sind.

In der Coronapandemie geht es ja um Intensivbetten. Da haben wir übrigens kräftig aufgestockt. Und sonst gilt: Wir stärken Gesundheitszentren, damit die Grundversorgung gesichert ist. Die Frage lautet übrigens nicht, ob wir die Grundversorgung sichern, sondern wie. Ich beneide keinen Landrat, der ein Krankenhaus schließen musste, aber die, die es gemacht haben, sind gut damit gefahren.

Sagen Sie doch abschließend einmal ein lobendes Wort über Ihre Kultusministerin Susanne Eisenmann, die ja Ihre Gegenkandidatin bei der Landtagswahl ist. Macht Sie ihren Job in Sachen Corona-Management gut?

Sie hat das doch erst mal sehr ordentlich gemacht. Auch sie hatte ja keine Blaupause dafür. Sie macht das in ihrer toughen Art. Da gibt es doch nichts zu kritisieren, besser als jemand, der nicht so richtig weiß, welchen Weg er gehen soll. Die Schritte sind ja zwischen den Ländern abgesprochen und ordentlich umgesetzt worden.

Für einen Schwaben war das jetzt ein ausführliches Lob.

Kretschmann nickt.