Von Monika Wendelund Ulf Mauder

Stuttgart. Nach bewegten Monaten mit einer Dauerdebatte etwa um Diesel-Fahrverbote zieht sich Regierungschef Winfried Kretschmann (70) zum Durchatmen nach Schottland zurück. Wenn er zurückkommt, steuert die grün-schwarze Koalition auf ihre Halbzeit zu. Zeit für eine sommerliche Zwischenbilanz.

Herr Kretschmann, im Herbst ist Halbzeit, zuletzt hat es auch gehakt mit dem schwarzen Juniorpartner. Wie sehen Sie den Zustand Ihrer Koalition?

Wo hakt’s denn? Da wissen Sie mehr als ich. Bei Diesel und Fahrverboten - wüsste ich auch nicht, wo es da gehakt hätte. Das war kein koalitionäres Konfliktthema.

Bei der Wahlreform?

Gut, da hat’s gehakt wegen der CDU-Fraktion, nicht wegen der Regierung. Also das war ein Thema, das die Koalition belastet hat, und zwar nicht wenig. Das Thema konnte nicht erfolgreich im Sinne des Koalitionsvertrags abgeschlossen werden. Das war ein Punkt, an dem die CDU-Fraktion den Koalitionsvertrag verletzt hat.

Ist das jetzt so einfach vergessen?

Ich hab ja damals schon gesagt, so etwas geht nur einmal. Ansonsten arbeitet die Koalition sehr gut zusammen. Schauen Sie doch mal nach Berlin. Im Vergleich dazu ist es bei uns ja geradezu langweilig und ruhig. Bei uns funktioniert ja so gut wie alles. In Berlin gibt es dagegen schwerste Verwerfungen. Und ein Ende ist nicht absehbar. Die grün-schwarze Koalition arbeitet gut vor allem in den zukunftsweisenden Projekten - wie bei der Digitalisierung - dem zentralen Projekt dieser Koalition. Hier sind wir dem Bund und anderen Ländern weit voraus.

Tut die Bundesregierung bei der Digitalisierung der Bildung genug?

Was der Bund macht, ist eine Katastrophe. Da werden Fördermittel ins Schaufenster gestellt, und dafür sollen wir die Verfassung ändern und den Bildungsföderalismus abschaffen. Warum geben sie uns nicht einfach das Geld? Wir brauchen in der Bildungspolitik keine Nachhilfe des Bundes. Wir brauchen Steuermittel und keine Programmmittel. Das sind ganz unsinnige Strategien, die nur den Föderalismus aushebeln und nix bringen, außer das Tempo zu verlangsamen.

Unklar ist weiter, ob Sie noch einmal antreten 2021. Machen Sie sich Sorgen um eine Nachfolge?

Nein, die mach ich mir nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Gedanken mach ich mir in anderthalb Jahren. Und das ist auch der richtige Zeitpunkt. Jetzt mache ich mir Gedanken darüber, wie es mit dem Land weitergeht. Ich bin für die Legislaturperiode gewählt, und das ist erst mal die Grundlage.

Eine heiß diskutierte Frage im Land ist der Umgang mit dem Wolf. Vor allem die Schäfer, die um ihre Herden bangen, sehen das kritisch. Wie sehen Sie die Zukunft des Raubtiers im Südwesten?

Der Wolf ist eine streng geschützte Art. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist das eine. Und: Baden-Württemberg ist eine sehr dicht besiedelte Kulturlandschaft. Das steht in einem Spannungsverhältnis. Die Frage ist, in welchem Biotop soll bei uns ein Wolfsrudel leben? In Baden-Württemberg sind jetzt einzelne Wölfe unterwegs, und deshalb ist das eine überstrapazierte Debatte.

Klar, wir haben durch Grimms Märchen eine Urangst vor Wölfen. Das sind Ängste, und die muss man immer ernst nehmen, aber man muss Leuten ja auch die Ängste nehmen. Es ist ein Raubtier, das immer hart bejagt wurde. Es gilt, wenn Wölfe für den Menschen gefährlich werden, können sie abgeschossen werden. Wenn Weidetiere gerissen werden, werden die Bauern und Schäfer entschädigt.

Soll der Wolf ins Jagdrecht? Der auch für die Jagd zuständige Agrarminister der CDU und der Umweltminister der Grünen sind da nicht auf einer Linie.

Dazu hab ich keine abschließende Meinung, weil ich mich damit noch nicht abschließend beschäftigen konnte. Sollten wir ihn ins Jagdrecht nehmen, kann er trotzdem nicht bejagt werden, weil er ja unter Naturschutz steht.