Kreis Heilbronn. (guz) Die Wasserqualität der Flüsse im Kreis Heilbronn ist durchweg schlecht. Neckar, Kocher, Jagst und Elsenz sowie ihre Nebenflüsse sind weder nach ökologischen noch nach chemischen Kriterien gesund, das hat das Landesumweltamt (LUBW) bereits vor einigen Wochen auf eine Anfrage des Heilbronner FDP-Landtagsabgeordneten Nico Weinmanns eingeräumt. Speziell zum Zustand der Jagst berichtete auch das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart nun von einer nur langsamen Erholung des Gewässers.

Das RP hat gemeinsam mit dem Umweltministerium, der LUBW Landesanstalt für Umwelt, der Fischereiforschungsstelle Langenargen sowie den Landratsämtern Ostalbkreis, Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis und Heilbronn eine Bilanz seines Aktionsprogramms Jagst gezogen. Anlass für das Programm war das großräumige Fischsterben nach dem Brand in der Lobenhauser Mühle in Kirchberg im August 2015. Damals war ammoniumnitrathaltiges Düngemittel mit dem Löschwasser in die Jagst gespült worden und hatte auf dutzende Kilometer Länge nahezu alle Lebewesen im Fluss vernichtet.

"Die Ergebnisse des Monitorings zeigen, dass sich der Fischbestand in dem besonders betroffenen Flussabschnitt 25 Kilometer stromabwärts der Lobenhauser Mühle langsam erholt", gab Umweltminister Franz Untersteller nun bekannt. Ein Hauptproblem sei, dass bislang kaum Fische auf natürliche Weise aus angrenzenden, nicht geschädigten Bereichen einwanderten. "Es ist daher richtig, dass im Aktionsprogramm ein besonderes Augenmerk darauf liegt, bestehende Wanderungshindernisse in der Jagst zu beseitigen", teilte der Minister mit.

"Im Rahmen des Aktionsprogramms konnten wir bereits zehn Barrieren in der Jagst durchgängig gestalten und die Brettach, einen wichtigen Zufluss der Jagst, wieder an diese anbinden", betonte Regierungspräsident Wolfgang Reimer bei einem Treffen in Kirchberg an der Jagst. "Der Mittellauf der Jagst ist nun wieder auf einer Fließlänge von 63 Kilometern für Fische durchwanderbar."

Außerdem habe das Regierungspräsidium bereits rund 60 Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur umgesetzt, um die Ökologie der Jagst zu verbessern, sagte Reimer. Kostenpunkt bislang: mehr als drei Millionen Euro. Dazu wurden und werden beispielsweise Neben- und Altarme revitalisiert, der "harte Uferverbau" zurückgebaut, Totholzbereiche eingebaut und Kiesinseln angelegt. "Unseren Zielen, die Schäden an der Jagst zu beheben und deren Widerstandskraft zu stärken, sind wir damit einen großen Schritt nähergekommen."

Das Aktionsprogramm sei nicht nur für die Jagst wichtig, sondern habe auch Modellcharakter für ganz Baden-Württemberg, sagte Umweltminister Untersteller weiter. So sei zum Thema Löschwasserrückhaltung im Rahmen des Programms ein Merkblatt für die Gewerbeaufsicht erarbeitet worden sowie eine spezielle Sammlung aus im Land vorhandenen Erkenntnissen, Regelungen und Arbeitshilfen, auf die die zuständigen Behörden online zugreifen könnten.

Abgesehen von den speziellen Problemen der Jagst nach dem Ammoniumnitrat-Desaster, ist es auch um die Gewässerqualität weiterer Flüsse im Landkreisgebiet nicht gut bestellt. Quecksilber, Stickstoff, Kohlenstoffverbindungen, die vor allem als Verbrennungsrückstände in die Umwelt gelangen, sowie Diphenylether, wie sie in Herbiziden und Flammschutzmitteln vorkommen, überschreiten laut Antwort des Umweltministeriums auf Weinmanns Anfrage die zulässigen Normwerte.

Und während bei der Jagst sowohl Verursacher als auch Eintrittsstelle bekannt sind, und das Problem angegangen werden kann, sieht es bei der Eindämmung weiteren Schadstoffen weniger rosig aus: Die Messwerte ergeben zwar vielfache Grenzwertüberschreitungen, es seien aber "keine konkreten aktuellen Quellen zu identifizieren." Erschwerend komme hinzu, dass Fließgewässer naturgemäß weite Strecken zurücklegten und die Einträge daher auch von jenseits der Kreisgrenze stammen könnten, teilte das LUBW mit. Damit werden dann örtliche Eingriffe, mit denen die jeweiligen Gewässerstrukturen etwa hinsichtlich Sauerstoffgehalt, Tier- und Pflanzenvielfalt verbessert werden, durch Einleitungen an anderen Stellen wieder konterkariert.

Seit Jahren ein ungelöstes Problem ist auch die starke Überdüngung der Felder, vor allem mit Gülle. Dadurch steigt der Nitratgehalt im Grundwasser und auch in den Fließgewässern. Die landwirtschaftliche, industrielle und siedlungsbedingte Belastungen des Grundwassers habe in den letzten Jahren zwar deutlich reduziert werden können, doch erlaube das das erreichte Niveau laut LUBW noch nicht, die bisherigen Anstrengungen zu verringern. Und wie sehr zudem steigende Temperaturen und ausbleibende Niederschläge den Gewässern zusetzen, wurde im zurückliegenden Sommer überdeutlich.

Nico Weinmann verweist darauf, dass intakte Gewässer auch ein wichtiger touristischer Faktor sei. Seine Heimatstadt Heilbronn wirbt nicht erst im Zusammenhang mit Bundesgartenschau und "Neckarbogen" für sich mit dem Slogan "Stadt am Fluss". Über den ökologischen Zustand des Neckars ist dabei meist wenig zu hören.

