Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Legionellen-Ausbruch mit zwei Toten im Weinsberger Tal im Kreis Heilbronn (siehe unten) sind bislang keine weiteren Erkrankten gemeldet worden. "Es gab glücklicherweise bisher keinen neuen Fall mehr", teilte das Landkreisamt am Freitag in Heilbronn mit. Bei dem Ausbruch hatten sich fünf Männer und Frauen infiziert und gefährliche Lungenentzündungen erlitten. Die Patienten stammten aus Obersulm, Ellhofen, Weinsberg und Löwenstein.

Legionellen sind weltweit verbreitet und gedeihen in warmem Süßwasser. Sie können bei Menschen Krankheiten auslösen - von grippeartigen Beschwerden bis hin zu schweren Lungenentzündungen. Die Erreger werden häufig durch zerstäubtes Wasser übertragen, etwa in Duschen, Whirlpools, durch Luftbefeuchter oder über Wasserhähne. Experten des Heilbronner Gesundheitsamtes gehen derzeit nicht davon aus, dass verunreinigtes Trinkwasser die Ursache für die Infektionen ist.

Vermutet wird vielmehr, dass die Ursache in einer Verdunstungskühlanlage zu finden ist. Deshalb habe das Gesundheitsamt drei Firmen mit derartigen Anlagen aufgefordert, diese bis zum kommenden Mittwoch durch Experten desinfizieren zu lassen. In etwa vier Wochen sollen erneut Proben an allen jetzt desinfizierten Verdunstungskühlanlagen genommen werden.

Update: Freitag, 16. Juli 2021, 15.38 Uhr

Zwei Tote nach Legionellen-Infektionen

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Corona-Pandemie hat alle Konzentration auf sich gezogen. Dass sie aber nicht die einzige "unsichtbare" Gefahr ist, zeigt sich gerade im Landkreis Heilbronn: Anfang Juli sind die ersten Hinweise festgestellt worden beziehungsweise konkrete Fälle mit einer über das "normale Maß" hinausgehenden Zahl von Infektionen mit Legionellen im Weinsberger Tal aufgetaucht. Inzwischen sind es fünf Erkrankte, fast alle liegen auf den Intensivstationen. Laut dem Gesundheitsamt des Landkreises gibt es aber auch bereits zwei Todesfälle: Ein 49-jähriger Mann mit einer Vorerkrankung und ein 81-Jähriger sind gestorben.

Damit ist auch die Grenze überschritten, innerhalb derer man noch, bezogen auf die Einwohnerzahl, von Einzelfällen sprechen kann beziehungsweise die Warnmechanismen nicht greifen müssen. Das Fatale dabei: Die Anfangssymptome sind dieselben wie bei einer Lungenentzündung oder einer Corona-Infektion: Fieber, Atembeschwerden, Erkältungssymptome und Schweißausbrüche. Die Einzel-Diagnose, wenn man sie denn im Blick hat, geht dagegen schnell: Über einen Urin-Test lässt sich eine Legionelleninfektion leicht feststellen. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich, sie erfolgt nur über Wasser beziehungsweise über Aerosole.

Den Anlass, an die Öffentlichkeit zu gehen, haben beim Landratsamt Thomas Maier, Leiter des Dezernats Sicherheit und Ordnung, und beim Gesundheitsamt des Kreises dessen Leiter Dr. Thomas Schell jetzt als gegeben gesehen. Nachdem die erste Infektion bereits am 5. Juli erkannt wurde, seien Ärzteschaft und Krankenhäuser aber gleich informiert worden, hieß es am Donnerstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Der erste Fall wurde im "Plattenwald"-Krankenhaus behandelt; derzeit liegen, bis auf einen, alle Erkrankten auf Intensivstationen. Die Infektionsquelle zu definieren ist auch deshalb schwierig, weil die Erkrankten aus unterschiedlichen Orten kommen.

Was auf den ersten Blick aussieht, als hätten die Behörden auf Zeit gespielt, liegt allerdings, so wurde es erklärt, in den langwierigen medizinischen Vorgängen und vor allem in der Verfolgung der Herkunft der Infektion beziehungsweise der Definition des betroffenen Gebiets. Letzteres wird nun mit "von Weinsberg bis Löwenstein" beschrieben, und nach dem Ausschlussverfahren kann man jetzt davon ausgehen, dass die Infektion über Aerosole, also nicht über Schwimmbäder, Hotelduschen, Autowaschanlagen oder gar das Trinkwasser erfolgte.

Letzte Sicherheit dazu zu gewinnen wird jedoch noch dauern, auch wenn man jetzt einen "Schuldigen" benennt: Aerosolwolken, die aus Verdunstungskühlungsanlagen stammen, wie sie in Betrieben, Werkstätten und Werkhallen, aber auch in Supermärkten in Vielzahl und überall eingesetzt werden. Auch das gegenwärtige Wetter kann die Verbreitung begünstigt haben: Die Bakterien mögen es nass und warm. Den Spagat hinzubekommen, zwischen "keine Panik auslösen", aber doch die Aufmerksamkeit schärfen, darum waren Mai und Schell sichtlich bemüht. Sie machten aber auch klar, dass auch sie an die Grenzen des Erklärbaren stoßen, beziehungsweise auch die Bekämpfung der Legionellen eine Zeitfrage ist. Sollte sich die Situation verschärfen, wird es rechtzeitige Informationen geben – für die Bevölkerung dann auch über die "Corona-Hotline".

Update: Donnerstag, 15. Juli 2021, 18.55 Uhr