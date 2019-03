Köngen/Heidelberg. (sös) Kuriose Sache, die diesjährigen Auszeichnungen für die Küchenzauberer im Südwesten: Die Heidelberger staunten nicht schlecht, als die Michelin-Tester einen Stern an das Restaurant "Oben" im Alten Kohlhof vergaben. Die Stadt klagt seit Jahren auf den Rückkauf des Gebäudes. "Das ist wohl Beleg genug, dass es uns als Restaurant gibt", kommentierte Neu-Sterne-Koch Robert Rädel entsprechend spitz die Verleihung des begehrten Sterns.

Vollends dubios allerdings die Kunde aus Köngen bei Esslingen. Die dortige "Alte Vogtei" mit Küchenchef Lars Volbrecht bekam vom "Guide Michelin" 2019 den ersten Stern verliehen - obwohl das Restaurant da seit über einem halben Jahr geschlossen war. Unangenehm auch für die Guide-Redaktion, die sich in einer umfangreichen Stellungnahme verteidigte.

Mehrfach hätten die Michelin-Inspektoren die "Alte Vogtei" getestet, zuletzt im Frühjahr 2018, heißt es in der Pressemitteilung vom Donnerstag. Erste Ende November 2018 sei die Redaktion darüber informiert worden, "dass das Restaurant wegen Sanierungsarbeiten infolge eines Schimmelschadens im Keller geschlossen sei und am 15. Januar 2019 wieder eröffnen werde". Am 22. Februar hieß es dann, erst im März werde eröffnet.

Was da dran ist? Die "Eßlinger Zeitung" berichtet, vor Ort sei Volbrecht nicht sonderlich gut gelitten. Von "unbezahlten Rechnungen, verärgerten Lieferanten, ausstehenden Mieten" ist die Rede. Der Küchenchef selbst teilte am Donnerstag mit, in der "Alten Vogtei" stecke sein ganzes Herzblut. Eröffnet werde sie jedoch nicht wieder. Der Schimmelbefall sei ihm bei Vertragsabschluss verschwiegen worden.

Was Kollegen besonders empört: Bei der Sterne-Gala in Berlin ließ sich Volbrecht wohl trotzdem feiern.