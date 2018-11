Von Christoph Trost und Marco Hadem

München. Bayern hat eine neue Koalition. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger unterzeichneten am Montag im Landtag den ersten schwarz-orangen Koalitionsvertrag in der Geschichte des Freistaats. "In der Tat ist es ein historischer Tag", sagte Söder und fügte ironisch an, dass es weltweit die erste Koalition von CSU und FW sei. "Es ist kein Richtungswechsel, aber auch kein Weiter-so", so Söder. Bereits am heutigen Dienstag soll er im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Aiwanger betonte, die neue Koalition sei gewählt worden, um Verantwortung für die Alltagsprobleme der Menschen zu übernehmen. Er sei überzeugt, dass es fünf gute Jahre für Bayern würden. Bereits bei den Koalitionsverhandlungen habe sich gezeigt, dass die Debatten am Ende bessere Ergebnisse lieferten, als es CSU und Freie Wähler alleine geschafft hätten.

Der Koalitionsvertrag für Bayern Zum zweiten Mal in der jüngeren Vergangenheit - nach 2008 mit der FDP - muss die CSU in Bayern einen Koalitionsvertrag abschließen. Einige Details aus der Einigung mit den Freien Wählern: > Mehr Geld für Familien: Der Kindergartenbesuch wird durchgängig mit 100 Euro pro Monat und Kind bezuschusst - bislang gilt dies nur im dritten Kindergartenjahr. Ab 2020 sollen auch Eltern 100 Euro pro Monat bekommen, deren ein- und zweijährige Kinder eine Krippe oder Tagesbetreuung besuchen. Hier haben sich die Freien Wähler durchgesetzt. Allerdings bleibt es auf Wunsch der CSU auch beim "Familiengeld" von 250 Euro monatlich. Dieses bekommen Eltern aller ein- und zweijährigen Kinder, unabhängig vom Krippenbesuch. Bis 2023 sollen 42.000 neue Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren geschaffen werden. > Grünes Bayern: In der Präambel bezeichnen sich CSU und Freie Wähler als "Heimatkoalition", die Bayern "nachhaltiger, moderner und ökologischer" machen will. Als "Richtgröße" für den Flächenverbrauch sollen fünf Hektar pro Tag angestrebt werden. Von einer gesetzlichen Begrenzung, wie dies etwa die Grünen fordern, ist aber nicht die Rede. > Gestoppte Großprojekte: Der Bau der "Skischaukel" am Riedberger Horn im Allgäu wurde schon vor Monaten abgesagt. Nun sollen auch die kritisierten Änderungen am Alpenplan, mit denen die CSU den neuen Skilift ermöglicht hatte, aufgehoben werden. Künftig gelten wieder die alten Schutzzonen. Die Planungen für die umstrittene dritte Startbahn am Münchner Flughafen werden für die fünf Jahre dauernde Legislaturperiode auf Eis gelegt. > Energie: An den geplanten neuen großen Stromtrassen von Nord- und Ostdeutschland nach Süddeutschland wird nun doch nicht gerüttelt. Eine Landesagentur, die mit 20 Millionen Euro aufgebaut werden soll, soll die Energiewende voranbringen. Es bleibt bei hohen Hürden für neue Windkraftanlagen. > Recht und Ordnung: Das umstrittene Polizeiaufgabengesetz bleibt, soll aber bis Sommer 2019 evaluiert werden. Es bleibt beim Ausbau der bayerischen Grenzpolizei auf 1000 Stellen. Bei der Polizei sollen bis 2023 weitere 500 Stellen pro Jahr dazukommen. Überstunden sollen abgebaut oder leichter ausbezahlt, Nachtdienstzuschläge erhöht werden. Der von der CSU geplante Ausbau der Reiterstaffeln wird auf 100 Pferde halbiert. > Finanzen: Mit dem Schuldenabbau will man "konsequent fortfahren" - auch hier bleibt die CSU ganz auf ihrem bisherigen Kurs. > Bildung und Forschung: Bis 2023 sollen 5000 Lehrer neu eingestellt werden, um kleinere Klassen zu erreichen und eine individuelle Förderung zu ermöglichen. 50.000 digital ausgestattete Klassenzimmer sind geplant. Die befristete Anstellung von Lehrern soll "weitgehend" abgeschafft werden. Ein neuer Unterrichtsschwerpunkt soll "Mundart und regionale Kultur" sein. Bei Söders kürzlich angekündigten Luft- und Raumfahrtprogramm bleibt es - ohne Abstriche, wie sie die Freien Wähler gefordert hatten. Bis 2025 sollen alle Haushalte in Bayern gigabitfähig und Lücken im Mobilfunknetz geschlossen werden.

"Diese ,schwarz-schwarze’ Koalition hat keine Visionen, keine Ambitionen, keinen Mut", kritisierte SPD-Landeschefin Natascha Kohnen. Der Blick von CSU und Freien Wählern gehe nicht in die Zukunft. Es sei eine "Weiter so!"-Koalition. "Bayern befindet sich im politischen Moratorium." Ähnlich äußerte sich FDP-Fraktionschef Martin Hagen: "Glückwunsch an Markus Söder - er kann trotz seiner historischen Wahlniederlage die Politik der CSU-Alleinregierung nahtlos fortsetzen. Einziger Unterschied: Es wird noch teurer", sagte Hagen. Der Vertrag sei in vielen Bereichen ambitionslos. Die bayerische Grünen-Vorsitzende Sigi Hagl kritisierte: "Der Koalitionsvertrag zementiert ein mutloses ,Weiter-so’ mit grünen Überschriften, aber pechschwarzen Inhalten."

Der neue Landtag kam am Nachmittag erstmals zusammen und wählte auf Vorschlag der CSU die bisherige Bauministerin Ilse Aigner zur Landtagspräsidentin. Sie erhielt 198 von 205 Stimmen. "Der bayerische Landtag vertritt alle Menschen in Bayern, ganz egal, woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben oder welche Religion sie ausüben", sagte Aigner in ihrer Antrittsrede. Fremdenfeindlichkeit habe im Landtag keinen Platz. "Die Zusammenarbeit in diesem Parlament erfordert die Akzeptanz der Werte, auf denen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung fußt", betonte Aigner. Dies erfordere "ein uneingeschränktes Ja zu unserem Rechtsstaat und ein klares Nein zu Extremismus jeder Art, zu Antisemitismus, zu Rassismus, zu Intoleranz gegenüber Minderheiten".

Zuvor hatte Alterspräsident Helmut Markwort in seiner Eröffnungsrede an die Abgeordneten appelliert: "Dieses Parlament soll ein Musterbeispiel werden für kontroverse, aber faire Auseinandersetzungen", so der ehemalige "Focus"-Chefredakteur (81). Ein Hinweis, der wohl vor allem der erstmals in den Landtag eingezogenen AfD galt, aber auch den anderen Parteien für ihren Umgang mit ihr.

Bei der Wahl der Landtags-Vizepräsidenten fiel Raimund Swoboda (AfD) mit nur 27 Stimmen durch. Damit stimmten alle anderen Fraktionen nahezu geschlossen gegen ihn. Zuvor hatte der erste AfD-Kandidat Uli Henkel hatte seine Bewerbung zurückgezogen - er wird vom Verfassungsschutz beobachtet, alle anderen Fraktionen hatten sich deshalb gegen ihn gestellt.