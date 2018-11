Stuttgart. (jsz) In einer Online-Umfrage haben sich Baden-Württembergs Studenten mehrheitlich gegen die Einführung eines landesweiten Semestertickets ausgesprochen. Die bislang unveröffentlichten Ergebnisse liegen unserer Zeitung vor.

51,5 Prozent der Teilnehmer sind gegen das Drei-Stufen-Modell, das mit den Verkehrsverbünden verhandelt wurde. Die Vollversion stößt auf vernichtende Resonanz: Über 95 Prozent der Studenten lehnen sie ab. Insgesamt haben knapp 35.000 Teilnehmer abgestimmt, zehn Prozent der eingeschriebenen Studenten.

Abgefragt wurde ein System mit drei Optionen. Grundsätzlich wird Studenten dabei zusätzlich zum Semesterbeitrag der Studierendenwerke ein Solidarentgelt von 71,75 Euro abverlangt. Mit der Basisversion hätten sie werktags nach 18 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen landesweit freie Fahrt.

Modell zwei sieht zusätzlich die unbegrenzte Nutzung des örtlichen Verkehrsverbunds vor; entsprechend kommen die Kosten des lokalen Studierendentickets hinzu. Das dritte Modell sattelt noch einmal 198,25 Euro drauf. Dafür haben die Inhaber zwar freie Fahrt im gesamten Land. Im Stuttgarter VVS-Gebiet würde das laut der zuständigen Arbeitsgruppe in der Landes-Astenkonferenz (LAK) aber 525,60 Euro kosten. "Das teuerste Landesstudierendenticket in der Bundesrepublik", wie Sprecher Florian Wondratschek unserer Zeitung erklärte. Für ihn ist die Ablehnung eine Konsequenz aus "Preiswucher".

Über das Projekt wird letztlich per Urabstimmung an den Hochschulen entschieden; die Online-Umfrage sollte zuvor sicherstellen, dass der Aufwand nicht ohne Chancen erfolgt. Da die ursprünglich für Juni angekündigten Resultate auf sich warten ließen, haben vier Hochschulen schon Urabstimmungen abgeschlossen.

Der LAK zufolge fiel die Ablehnung mit 51 Prozent an der PH Heidelberg knapp aus. An der Universität Heidelberg stimmten, wie auch in Ulm, 77 Prozent gegen ein landesweites Ticket.