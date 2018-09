Von Roland Muschel. RNZ Stuttgart

Stuttgart. Flankiert von mehreren Wirtschaftsverbänden, warnt der Berufsschullehrerverband (BLV) Baden-Württemberg vor erhöhtem Unterrichtsausfall im neuen Schuljahr. Zum Schuljahr 2017/18 fehlten landesweit 437 Berufsschullehrer, sagte BLV-Landeschef Herbert Huber am Montag in Stuttgart. Das berge "große Gefahren" für die Unterrichtsversorgung. "Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg ist in Gefahr", warnte Huber. Auch mit Blick auf die vielen Flüchtlinge, die die Berufsschulen für den Arbeitsmarkt qualifizieren sollen, forderte Huber mehr Ressourcen. "Unten den derzeitigen Bedingungen wird die von der Politik geforderte Integration scheitern." Denn viele Flüchtlinge würden viele Jahre benötigen, um die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu verbessern.

Mitte 2018 drohe sich die Situation an den rund 300 Berufsschulen im Land weiter zu verschärfen. Dann stehen weitere 600 Stellen zur Disposition: 400 sind im Landeshaushalt nur mit Befristung bis zum 31. Juli 2018 hinterlegt; 200 von den Gymnasien "ausgeliehene" Stellen sollen den Berufsschulen zum gleichen Zeitpunkt entzogen werden.

Für 2018 forderte der Verband insgesamt 1480 Neustellen. Zudem müsse die Regierung mehr Geld in die Fortbildung der Lehrkräfte investieren, tatsächlich sei die Summe aber seit 2007 um die Hälfte auf nur noch 35.000 Euro in diesem Jahr gesunken "Wer weniger Mittel für die Fortbildung gibt, kann nicht mehr Qualität fordern."

Unterstützung für seine Anliegen erfährt der BLV von der Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) und anderen Wirtschaftsverbänden - Berufsschulen und Betriebe arbeiten bei der Ausbildung junger Menschen eng zusammen. In diesem Jahr hätten bei einer Umfrage fast 45 Prozent der 1900 teilnehmenden Ausbildungsbetriebe Unterrichtsausfälle an Berufsschulen beklagt, sagte Andreas Richter, Hauptgeschäftsführer der beim BWIHK für den Ausbildungsbereich federführenden IHK Region Stuttgart.

Nach Einschätzung des Baden-Württembergischen Handwerkstags liegt das Unterrichtsdefizit in einzelnen Regionen und Berufen sogar bei "weit über zehn Prozent". Mit Blick auf die Schwierigkeiten des Landes bei der Gewinnung von Lehrern sagte Handwerkspräsident Rainer Reichhold: "Wenn sich der Bewerbermarkt ändert, muss die Schulverwaltung als Arbeitgeber eben ihr Angebot verbessern."

Harsch fiel die Kritik der Opposition aus. Grün-Schwarz steuere auf ein "Versorgungsfiasko" zu, sagte SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei. Sein FDP-Kollege Timm Kern mahnte, die beruflichen Schulen dürften "nicht zu Bildungsinstituten zweiter Klasse degradiert" werden.

Dagegen versicherte das Kultusministerium, dass derzeit "alle notwendigen Anstrengungen" unternommen würden, "um die Unterrichtsversorgung im neuen Schuljahr zu sichern". Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte im Juli ein Maßnahmenpaket vorgestellt, mit dem der aktuell hohe Lehrerbedarf gedeckt werden soll. Die Ergebnisse will sie an diesem Mittwoch bei der traditionellen Pressekonferenz ihres Haus zum Schuljahresbeginn vorstellen. > Kommentar S. 2