Von Barbara Löslein

Neckarsulm. Anfang Oktober jähren sich die Einweihungen einiger wichtiger Bauten der evangelischen Kirchengemeinde Neckarsulm: Die evangelische Stadtkirche besteht seit 130 Jahren, deren Pfarrhaus seit 125 Jahren, und das Gemeindehaus in der Friedrichstraße blickt auf eine 110-jährige Geschichte zurück.

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wuchs die Zahl der evangelischen Christen im traditionell katholischen Neckarsulm. 1850 erhielt die neu gegründete und rasch wachsende evangelische Gemeinde als Kirchenraum die Kapelle des ehemaligen Deutschordensschlosses. Die mitreißenden Predigten von Pfarrverweser Eugen Reinhardt zogen Menschen von außerhalb an, unter ihnen auch drei großzügige Unterstützerinnen: die auf dem Gut Lautenbach lebenden Schwestern Josephine Freifrau von Wächter und Marie Gräfin von Waldersee sowie deren Mutter Ann Lee. 1881 gründete die fast 400 Menschen zählende Gemeinde einen Kirchenbauverein. Wunschstandorte für die neue Kirche waren der an der Neckarstraße liegende Karlsplatz beziehungsweise das gegenüber gelegene Grundstück zwischen der Oberen und Unteren Bahnhofstraße; deren Eigentümer wollten jedoch nicht verkaufen.

Hagel richtete 1897 auch an der Kirche starke Schäden an. Foto: Stadtarchiv Neckarsulm

1883 erwarb man schließlich einen Acker an der Binswanger Straße. Den Kaufpreis von 3125 Mark spendete Freifrau von Wächter. 1884 legte der Stuttgarter Kirchenbaumeister Theophil Frey Baupläne für eine Kirche im neugotischen Stil vor. Die Ausführung stockte jedoch, weil der Bauplatz doch zu abgelegen schien und zudem gerade das Schulhaus errichtet wurde. Als 1886 die Gemeinde erneut versuchte, den Karlsplatz zu erwerben, drohte Freifrau von Wächter, ihre Unterstützung aufzukündigen, falls man nicht in der Binswanger Straße nach dem Plan von Frey baue.

Am 3. Oktober 1888, dem 50. Geburtstag der Gräfin von Waldersee, wurde die Kirche schließlich eingeweiht. Beim Festessen hielt auch der katholische Stadtpfarrer Franz Joseph Maucher eine Rede, die vor allem die friedlichen Beziehungen der beiden Kirchengemeinden hervorhob. Die Gesamtbaukosten betrugen 80.383 Mark, mehr als ein Drittel der Summe war durch Spenden von Josephine von Wächter, Marie von Waldersee und Ann Lee gedeckt worden, der Rest durch Staat, Stadt, Landeskirche und Einzelspenden. 1897 musste die durch das Hagelunwetter stark beschädigte Kirche umfassend wieder hergestellt werden. In den Jahren 1998 bis 2000 wurde sie gründlich renoviert.

1891 trat Dr. Eduard Lempp als erster ständiger Stadtpfarrer sein Amt an. Anders als die bisherigen "Pfarrverweser" lebte er in Neckarsulm und brauchte deshalb ein Pfarrhaus. Geplant von Baumeister Lell und finanziert durch die Stadt, den Gustav-Adolf-Verein und jene drei Frauen, die auch den Kirchenbau großzügig gefördert hatten, wurde es am 4. August 1893 eingeweiht. Neben der Wohnung für den Pfarrer und seine Familie verfügte es über einen Saal für den Jünglingsverein, für Bibelstunden und Sitzungen.

Am 8. November 1908 schließlich wurde das Gemeindehaus in der Friedrichstraße 49 eingeweiht, das vor allem der Kleinkinderschule, den Vereinen und der Krankenstation Raum bot. Auch für dieses Gebäude gaben die Stadt und die Schwestern von Wächter und von Waldersee einen Zuschuss. 1954 erfolgte ein Innenumbau, und ab 1967 wurde es nach Plänen von Rudolf Gabel mit einem Anbau versehen. 1970 weihte man das neu gestaltete Gemeindezentrum als "Haus der Begegnung" ein. Es umfasste neben dem schon 1969 darin eröffneten Kindergarten, Gemeindesaal, Klub- und Jugendräume, die Diakonissenstation sowie Mitarbeiterwohnungen.