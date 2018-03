Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Hinter den Kulissen arbeitet die evangelische Kirche in Heilbronn gerade die Vorwürfe auf, die sich auch gegen ihre Vertreter richtet, nachdem der Erzieher eines Kindergartens Mitte Februar entlassen wurde, weil die Polizei bei ihm kinderpornogrphisches Material gefunden hatte. Die Rede ist von rund 10.000 Fotos und 900 Videos. Er war aufgeflogen, als sich ein Kripobeamten als Käufer auf ihn stieß. Die Vorwürfe gegen die Kirche richten sich vor allem dagegen, dass sie zu spät gehandelt habe.

Die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn über eine Klageerhebung an die Kirchenleitung war auf den 3. Janaur datiert, eingegangen ist sie am 8. Januar. Die Freistellung des Mitarbeiters soll sofort erfolgt sein, die Entlassung zum Monatsende. Publik wurden die Vorgänge am 15. Februar, am Tag darauf fand eine Elterninformation statt, nachdem zuvor bereits alle Mitarbeiter nach eventuellen Indizien befragt worden waren - so die Darstellung von Kirchenpfleger Rolf Krieg, der in der Interimszeit bis zum Antritt des gewählten Dekans im Frühsommer, die Geschäfte führt, sich nun vielfacher Kriik ausgesetzt sieht und deshalb die Verantwortung für diesen Fall an seinen Stellvertreter übergeben hat.

Der Arbeitgeber des Beschuldigten, die evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn, versucht nun neben der Aufarbeitung der Geschehnisse auch Schadensbegrenzung, vor allem im Hinblick auf einen Vertrauensverlust. Auf der Homepage der Gesamkirchengemeinde ist seit drei Tagen ein Statement veröffentlicht, das elf Pfarerrinnen und Pfarren unterschrieben haben.

Darin ist zu lesen: "Unser Krisenteam arbeitet mit Hochdruck daran, dass alles aufgeklärt wird." Und weiter: "Auch wir Pfarrerinnen und Pfarrer in Heilbronn haben erst im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen von dem Vorfall erfahren und sind tief erschüttert und fragen uns, wo wir hätten aufmerksamer sein müssen. Täglich spüren wir das große Vertrauen, das Sie als Mitglieder unserer Kirche uns und unserer Tätigkeit entgegenbringen. Es war ein großes Geschenk, dass das Vertrauen uns Seelsorgenden gegenüber - vor allem den direkt betroffenen Kollegen - weiterhin besteht. Wir versichern Ihnen, dass wir es nicht enttäuschen werden."

Man stehe an der Seite der Mitarbeiter in den Kindergärten, die vor allem in den letzten Tagen Unglaubliches leisten mussten, und danke ihnen von Herzen für das Engagement und die Treue zu den anvertrauten Kindern. Und zum Schluss heißt es noch: "Wir möchten den Eltern versichern, dass wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger für sie da sind, und ermuntern Sie, uns anzusprechen". Eingeschaltet wurde inzwischen auch die Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Heilbronn. Die zeitlichen Abläufe der Affäre werden unterschiedlich berichtet und interpretiert. Fest steht, dass die Hausdurchsuchung beim Beschuldigten schon 2016 stattfand - die lange Frist erklärt die Staatanwaltschft mit der diffizilen Materie.

Offen ist die Frage, warum von der Seite der Ermittler die Kirche so lange ahnungslos gelassen wurde. Wenn überhaupt eine Art von Vorwarnung stattgefunden hat, dann über ein im letzten Herbst erfolgtes Telefonat - so wenigstens schildert der Kirchenpfleger die Abläufe. Fast fassungslos macht dabei die Tatsache, dass der Beschuldigte noch am 5. Januar diesen Jahres am Bürgerempfang der Stadt Heilbronn teilgenommen haben soll. Er soll inzwischen die Stadt verlassen haben.