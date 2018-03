Nach dem bekannt wurde, dass der Leiter eines evangelischen Kindergartens in Heilbronn kinderpornografisches Material auf seinem Computer hatte und in mindestens einem Fall wohl auch selbst herstellte, will die evangelische Kirche nun ihre eigene Rolle und mögliche Versäumnisse klären. Symbolfoto: dpa

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. In der Fastenzeit streut man sich "Asche aufs Haupt" - das tat nun auch die evangelische Kirchengemeinde in Heilbronn. Aber nicht, weil Fastenzeit ist, sondern weil die öffentliche Sitzung des Gesamtkirchengemeinderates am Montag ein Bußgang auch in die Öffentlichkeit war. Über eine Stunde dauerte die Darstellung der Abläufe zu dem Fall eines Erziehers und Leiter eines Kindergartens, der wegen des Besitzes von tausendfachem Kinderporno-Material - in einem Fall ist bislang auch dessen eigene Herstellung nachweisbar - in Untersuchungshaft sitzt.

Die Aufarbeitung des Falles beschäftigt die kirchlichen Gremien derzeit bis an die Grenze der persönlichen Belastbarkeit. Diese scheint auch bei den betroffenen Eltern erreicht. Eine Gruppe von ihnen hielt als stumme, aber wirkungsvolle Mahnung während der ganzen Diskussion eine Karte mit dem Fastenmotto der evangelischen Kirche hoch: "Zeig Dich! - Sieben Wochen ohne Kneifen".

Unabhängig von dem Fall als solchem, sorgt vor allem die Frage, wie die Kirche als Träger des Kindergartens und als Arbeitgeber mit dem Fall umging, für Bestürzung und Unruhe in den Gemeinden. Alle drei vortragenden Vertreter des zur Aufarbeitung gebildeten Krisenteams kamen zu dem Fazit, es sei ein Grundfehler gewesen, den Fall schwerpunktmäßig nach dem Arbeitsrecht zu behandeln, statt nach dem Schutz und Wohl von Kindern und Eltern. Schuldekan Jürgen Heuschele wurde noch deutlicher: "Kinder wurden unnötig gefährdet."

Heuschele informierte darüber, dass der zunächst dafür zuständige Kirchenpfleger Rolf Krieg - er hat, wie berichtet, die Verantwortung inzwischen abgegeben - mit einer Selbstanzeige ein Disziplinarverfahren gegen sich in Gang bringen will - offenbar ein Ergebnis der Sitzung des "Engeren Rates", die der öffentlichen vorangegangen war.

Der Fall "Kevin F." hat zwei Dimensionen: dessen Aufarbeitung und das Handeln des Beschuldigten inklusive der Umgang der Kirche damit. Das Bemühen um Offenheit bei der Darstellung der Abläufe war unverkennbar, das Eingeständnis eigener Fehler verlief schonungslos, fraglich bleibt aber, ob es je gelingen wird, völlige Transparenz herzustellen und den Vertrauensverlust bei Eltern und Öffentlichkeit aufzufangen.

Pfarrer Steven Häusinger, einer der Vertreter des Krisenteams, stellte klipp und klar fest, dass man schon im September hätte handeln und den Erzieher freistellen müssen. Bereits in dieser Zeit waren von der Polizei Hinweise an die Kirchenleitung ergangen.

Nicht ganz klar wurde, warum sich der seit Ende des Jahres im Ruhestand befindliche Dekan Otto Friedrich die Angelegenheit zur Weiterverfolgung an den Kirchenpfleger übergeben hatte und ob es dazu, wie auch im weiteren Handeln, Aktennotizen und Aufzeichnungen gibt. Nach diesen wird geforscht, alle Beteiligten wurden zudem zu einer schriftlichen Darstellung der Vorgänge bis zum 20. März aufgefordert.

Ob dann klar wird, warum der Verdacht gegen Kevin F. so lange nicht an die zuständigen internen und externen Gremien weitergegeben wurde, ist offen. Es gab sehr wohl eine Regelung oder Handlungsanweisung für den Umgang mit solchen Fällen, um auch ohne Berücksichtigung der Unschuldsvermutung die Kinder zu schützen.

Am Rande der Veranstaltung berichtete eine der betroffenen Mütter, dass Kevin F. noch im Januar in dem betroffenen Kindergarten Geburtstag gefeiert habe, er noch die Schlüssel zur Einrichtung besaß und nur die Eltern der Kindergartenkinder, nicht aber die der hier ebenfalls untergebrachten Spielgruppe verständigt wurden. Als dann noch eingestanden wurde, dass Kevin F. aufgrund eines Auflösungsvertrages noch bis September Gehalt beziehe, war das Aufstöhnen unüberhörbar. Inzwischen sei ihm aber fristlos gekündigt worden.

Dank der nachfragenden Diskussion wurde deutlich, dass sich der Oberkirchenrat lange bedeckt gehalten hat und erst jetzt von ihm auch personelle Unterstützung kommen soll. Pfarrer Matthias Treiber, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und auch im Krisenteam, sprach von einem Informations-Gau. Das stückchenweise Ans-Licht-Kommen von immer neuen Sachverhalten und die suboptimale Eltern-Information, teilweise zuerst durch die Medien, seien mitverantwortlich für den anhaltenden Vertrauensverlust.

Treiber prangerte aber auch die fragwürdige Berichterstattung der Boulevardmedien an, die bis heute Eltern unter Druck setzten. In solchen Fällen gäbe es nur die eine Handlungsoption, alles sofort und vollständig auf den Tisch zu legen, "sonst hole man sich eine blutige Nase". Auch diese Grunderkenntnis war wohl aufgrund interner Probleme nicht umsetzbar. Selbst dann, wenn weitere böse Überraschungen ausbleiben: Dieser Fall, das wurde mehr als deutlich, wird die Kirche noch lange beschäftigen und viele Kräfte (ver)brauchen.