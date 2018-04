Heilbronn. (bfk) Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Leiter eines Heilbronner Kindergartens wegen des Verdachts kinderpornografischer Verstöße ist, neben seinem Arbeitgeber, der evangelischen Kirche, auch die Heilbronner Polizei in die Kritik geraten. Erst nach einjähriger Ermittlungsarbeit hat die Polizei bemerkt, dass der Beschuldigte Leiter eines Kindergartens war und auch in Nebenjobs mit Kindern zu tun hatte. Dass Fotos, die den Missbrauch eines Jungen dokumentieren, bei der ersten Hausdurchsuchung nicht gefunden wurden, wird damit erklärt, dass sie damals nicht vorhanden gewesen seien.

Erstmals auf RNZ-Nachfrage hatte Polizeipräsident Hans Becker eingeräumt, dass auch in seinem Hause Fehler gemacht wurden und es dazu eine interne Untersuchung geben werde. Deren erste "richtungsweisende" Erkenntnisse sollen ab sofort Berücksichtigung finden, heißt es in einer Pressemitteilung dazu, die Überprüfung sei noch nicht abgeschlossen.

Tatsächlich enthält sie keine neuen Erkenntnisse zu Fehlern über die bereits bekannten hinaus. Becker betont, dass die Polizei in diesen Fällen grundsätzlich alle Möglichkeiten soweit rechtlich möglich ausschöpfe, räumt ein, dass "die Feststellung seiner (des Beschuldigten) beruflichen Tätigkeit hätte forciert werden sollen. Hier hat es offenbar ein strukturelles Defizit gegeben, das sich nur zwischen den Zeilen herauslesen lässt. Um dies künftig auszuschließen, würden derzeit Geschäftsprozesse für die Planung von Durchsuchungsmaßnahmen und Ermittlungen im Bereich Kinderpornografie festgelegt. Dieses Eingeständnis ähnelt dem des Arbeitgebers Kirche; auch dort hatte es entsprechende Vorgaben gegeben, sie waren aber nicht berücksichtigt worden.

Die Ermittlungen der Polizei begannen bereits vor zwei Jahren, die erste Hausdurchsuchung fand im Sommer 2016 statt. Dass hier "etwas im Busch" war, wurde auch bei der letztjährigen Jahrespressekonferenz der Staatsanwaltschaft Heilbronn deutlich, als der Leitende Oberstaatsanwalt Frank Rebmann davon berichtete, wie arbeitsaufwendig die Ermittlungen in solchen Fällen seien, denn es müsse jedes einzelne Bild angeschaut werden. Darauf geht auch Becker ein. Die lange Dauer der Auswertung sei auch darauf zurück zu führen, dass die Zahl von Bildern und Videos enorm zugenommen habe: "Wurden in der Vergangenheit noch einzelne PC sichergestellt, so werden heute PC, Laptops, Tablets, Digitalkameras und andere Datenträger sichergestellt. Die Datenmengen haben sich von Megabytes auf Terabytes erweitert." Hunderttausende Bilder, tausende von Videos seinen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Wegen der psychischen Belastung der Mitarbeiter sollen Entlastungsangebote (so genannte Praxisreflexionen) ausgebaut werden.

Ohne auf die bekannt knappe Personaldecke einzugehen, verweist Becker darauf, dass auch die Sachbearbeiter dieses Arbeitsbereiches "häufig in Sondereinsätze eingebunden" seien und somit nicht ununterbrochen an der Fallbearbeitung "dran bleiben". Hierfür kündigt er personelle Verstärkung an. Technisch verfüge die Polizei bereits über eine Software, die das Erkennen und Auswerten von Bildern und Videos mit sexuellem Hintergrund erleichtere, allerdings bleibe die manuelle Auswertung unverzichtbar.

Das Präsidium in Heilbronn prüft nun mit dem LKA Baden-Württemberg, ob eine biometrische Software zur Gesichtserkennung die Auswertung beschleunigen und die Belastung der Mitarbeiter reduzieren kann.