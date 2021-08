Von Alexander Rechner

Ketsch. Mohammad Hassan Nazeri (48) drehte in seinem Land Filme – und musste deshalb vor acht Jahren aus Afghanistan fliehen. Mittlerweile lebt der ausgebildete Regisseur in Ketsch.

Mohammad Hassan Nazeri (r.) drehte früher in Afghanistan zahlreiche Filme. Für den geflüchteten Regisseur beginnt nun ein dunkles Kapitel in seiner Heimat. Foto: Nazeri

Herr Nazeri, Ihre Familie lebt in Afghanistan. Was wissen Sie über das Schicksal Ihrer Verwandten?

Sie leben in großer Angst. Meine Verwandten, Bekannten und Kollegen haben keine Hoffnung mehr. Nach der Machtübernahme der Taliban können sie nur noch atmen und beten. Sie sind geistig tot. Ich habe eine Videonachricht erhalten: Diese zeigt, wie eine Bekannte weinte und nachts hoffnungslos durch die Straßen irrte. Seitdem habe ich von ihr nichts mehr gehört.

Wenn Sie die Entwicklung in ihrer alten Heimat verfolgen, was empfinden Sie dabei?

Als Afghane stehe ich unter Schock. Ich erhalte eine Horrornachricht nach der anderen aus Afghanistan. Für die westliche Staatengemeinschaft ist dieses ernüchternde Ergebnis eine große Schande. 20 Jahre haben die Armeen aus sage und schreibe 34 Ländern in Afghanistan gekämpft. Und als Resultat steht nun fest: Sie haben gegen eine kleine terroristische Gruppe verloren.

Wie sehr fühlen sich die Menschen entsprechend von den internationalen Truppen im Stich gelassen, weil die sich komplett zurückgezogen haben?

In Afghanistan beginnt nun ein dunkles Kapitel. Die Frage für mich ist, was wollte die Weltmacht USA überhaupt in meiner alten Heimat erreichen? Welches Ziel verfolgten die USA? Die westlichen Staaten kamen nach Afghanistan, besetzten unser Land und versprachen uns ihre Hilfe. Aber nach 20 Jahren sind die Taliban noch stärker als vor dem internationalen Militäreinsatz. Deshalb komme ich zu dem Ergebnis: Den USA ging es vielmehr um die geopolitische Lage Afghanistans. Erwähnen muss man hierbei auch: Unsere politischen Führer wurden von den Weltmächten wie den USA und Russland eingesetzt. Wir hatten doch keine Wahl.

Hat Sie der rasante Vormarsch der Taliban in den letzten Wochen überrascht?

Ja und Nein. Dazu muss man wissen, die Talibanbewegung hat ihre Ursprünge in religiösen Schulen für afghanische Flüchtlinge in Pakistan. Sie haben eigentlich keine Macht, kein Geld und keine Waffen. Eigentlich. Aber für die Machtübernahme waren sie gut ausgerüstet. Aber woher stammt das Geld? Wer unterstützt die Taliban im Hintergrund?

Und zu welchem Ergebnis kommen Sie?

Für uns Afghanen ist klar, das Geld kommt aus dem Ausland. Die in Afghanistan lebenden Menschen haben nach all den Jahrzehnten der Kriegswirren gar nicht mehr die Kraft, diese Terroristen zu unterstützen. Aus unserer Sicht können es nur die USA sein. Mit anderen Worten: Die Taliban sind das Spielzeug der USA. Ich weiß, diese Aussage wird in der westlichen Welt überraschen. Jedoch muss man dabei auch zwischen zwei Versionen dieser terroristischen Gruppe unterscheiden: die Taliban vor dem 11. September 2001 und die heutigen. Die früheren waren sehr extremistisch. Die aktuellen Taliban wollen den Anschein erwecken, nicht mehr so extremistisch zu sein. Das stimmt aber nicht.

Woran machen Sie diesen Unterschied fest?

Für die Taliban ist der Maßstab aller Ordnung eine strenge Auslegung der Scharia. Vor 2001 durften Mädchen und junge Frauen die Schule nicht besuchen. Heute wollen sie Mädchen bis zu einem Lebensalter von zwölf Jahren den Schulbesuch erlauben. Daran kann man erkennen, dass es zwei Versionen der Taliban gibt. Unabhängig aber davon: Der Koran sagt, wir müssen von der Wiege bis zur Bahre studieren, studieren und studieren. Wer ein guter Muslim sein möchte, muss dies doch befolgen. Das zeigt, dass die Taliban selbst nicht nach dem Koran leben.

Welchen Eindruck haben Sie: Haben 20 Jahre internationaler Militäreinsatz in Afghanistan irgendetwas gebracht?

Leider muss ich sagen, die Sicherheit für meine Landsleute hat nochmals abgenommen. Vor dem internationalen Militäreinsatz war sie schon schlecht, nun aber ist noch schlechter geworden! Als Beispiel hierfür möchte ich Kundus nennen, wo die Bundeswehr stationiert war. Und nun ist Kundus in den Händen der Taliban. Positiv dagegen war: Die Frauen verfügten endlich über Rechte, die Menschenrechte galten. Nur davon wird nichts bestehen bleiben.

Welche Handlungsoptionen hat der Westen jetzt überhaupt noch?

Der starke Westen könnte auf die kleinen Taliban Druck machen. Ein Militäreinsatz wäre eine Option. Aber wir erleben doch jetzt schon erste Annäherungen an die Taliban. China sucht Kontakt zu dieser Gruppe. Das Land wird sicherlich diese anerkennen. Russland wird sicherlich auch nicht zögern. Wie werden die EU und Deutschland dann wohl reagieren? Haben sie dann noch wirklich eine Wahl?

Und welches Leben wird man aus Ihrer Sicht in Afghanistan künftig führen können?

Unser Schicksal liegt nicht mehr in unseren Händen. Wir Afghanen wollen unsere Zukunft aber endlich selbst bauen dürfen. Allerdings ist die Zukunft hoffnungslos.